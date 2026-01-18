ICONSPORT_165988_0001
Paulo Fonseca

OL : 3 idées folles pour régaler Fonseca au mercato

OL18 janv. , 15:30
parQuentin Mallet
4
Malgré l'arrivée d'Endrick, l'Olympique Lyonnais entend bien profiter du départ de Martin Satriano pour recruter un nouvel attaquant de pointe. Trois profils répondent d'ailleurs parfaitement aux critères pour épauler le Brésilien prêté par le Real Madrid.
La cellule de recrutement de l'OL est particulièrement active en cette période de mercato hivernal. Les dirigeants lyonnais ont été libérés de leurs contraintes liées au recrutement par la DNCG et sont désormais dans la capacité d'acheter des joueurs sans rendre de compte. Très rapidement, Endrick a fait son arrivée en provenance du Real Madrid sous la forme d'un prêt, tandis que Martin Satriano, lui, a été envoyé à Getafe sous la forme d'un prêt avec option d'achat.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Une valse des attaquants qui pourrait bien continuer, étant donné que la direction sportive des Gones a bien l'intention d'apporter un nouveau renfort dans ce secteur, comme l'a avoué Paulo Fonseca lors de sa dernière conférence de presse. Le profil recherché ? Le même que Satriano, mais avec des qualités mentales et physiques qui lui permettraient d'épauler parfaitement Endrick.

Les 3 options possibles pour l'OL

En ce sens, Top Mercato a listé trois joueurs susceptibles de cocher ces critères et qui pourraient être disponibles cet hiver en cas d'offensive lyonnaise. Dans un premier temps, le nom d'Edin Dzeko est évoqué. L'attaquant bosnien, qui a disputé plus de 1000 matchs et marqué pas loin de 500 buts en carrière, n'entre pas dans les plans de son entraineur à la Fiorentina et est sur les tablettes du Paris FC pour cet hiver. Si l'envie lui prenait d'envisager un meilleur projet que celui parisien, il trouverait à Lyon un environnement idéal pour faire perdurer sa carrière au très haut niveau.
Autrement, l'OL a une option française dans ce même registre avec Ludovic Ajorque. Lui aussi pisté par le PFC, l'attaquant brestois ne devrait pas quitter son club cet hiver selon les dernières informations du journaliste Marc Mechenoua. Sauf si la direction rhodanienne fait une véritable offensive pour le recruter et qu'il demande à quitter Brest ? Enfin, la dernière option envisagée est celle de Neal Maupay. Quasi systématiquement écarté du groupe marseillais par Roberto De Zerbi, le natif de Versailles a sans aucun doute envie et besoin de trouver du temps de jeu ailleurs. D'autant qu'en octobre dernier, l'OL avait été cité parmi les clubs intéressés par son recrutement…
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_282118_0008
OL

OL : Mix entre Benzema, Nilmar et Fred, Endrick est validé

ICONSPORT_278257_0881
PSG

PSG : 40 ME pour Kang-in Lee, Campos a tranché

ICONSPORT_282737_0124
Ligue 1

L1 : Strasbourg retrouve le sourire face à Metz

ICONSPORT_275040_0046
OM

Himad Abdelli à l'OM, Angers annule tout !

Fil Info

18 janv. , 17:30
OL : Mix entre Benzema, Nilmar et Fred, Endrick est validé
18 janv. , 17:00
PSG : 40 ME pour Kang-in Lee, Campos a tranché
18 janv. , 16:55
L1 : Strasbourg retrouve le sourire face à Metz
18 janv. , 16:30
Himad Abdelli à l'OM, Angers annule tout !
18 janv. , 16:28
Nantes - Paris FC : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
18 janv. , 16:26
Rennes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
18 janv. , 16:00
Rennes : Jacquet à Chelsea, Pinault entre dans la danse
18 janv. , 15:00
Prolongation, rendement, cet autre joueur du PSG qui inquiète

Derniers commentaires

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

J espère que lens vont gagner, ils ont pas la coupe d europe a gérer et ca serait bien qui refont le même coup que Montpellier

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

La meilleure ambiance d europe c'est le vélodrome qui rivalise avec Dortmund, y a autant de décibel , sur la sonorisation le vélodrome a étais bien conçu

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Bientôt Lens marseille on verra bien le résultat entre les nordiste et le ricain milliardaire

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Ambiance...a la 40 ème minute il y a plus un bruit....😬🤨

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Au niveau ambiance non

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading