OL : 3 idées folles pour régaler Fonseca au mercato

Malgré l'arrivée d'Endrick, l'Olympique Lyonnais entend bien profiter du départ de Martin Satriano pour recruter un nouvel attaquant de pointe. Trois profils répondent d'ailleurs parfaitement aux critères pour épauler le Brésilien prêté par le Real Madrid.

La cellule de recrutement de l' OL est particulièrement active en cette période de mercato hivernal. Les dirigeants lyonnais ont été libérés de leurs contraintes liées au recrutement par la DNCG et sont désormais dans la capacité d'acheter des joueurs sans rendre de compte. Très rapidement, Endrick a fait son arrivée en provenance du Real Madrid sous la forme d'un prêt, tandis que Martin Satriano, lui, a été envoyé à Getafe sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

E. Moreira de Sousa Brésil • Âge 19 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Une valse des attaquants qui pourrait bien continuer, étant donné que la direction sportive des Gones a bien l'intention d'apporter un nouveau renfort dans ce secteur, comme l'a avoué Paulo Fonseca lors de sa dernière conférence de presse. Le profil recherché ? Le même que Satriano, mais avec des qualités mentales et physiques qui lui permettraient d'épauler parfaitement Endrick.

Les 3 options possibles pour l'OL

En ce sens, Top Mercato a listé trois joueurs susceptibles de cocher ces critères et qui pourraient être disponibles cet hiver en cas d'offensive lyonnaise. Dans un premier temps, le nom d'Edin Dzeko est évoqué. L'attaquant bosnien, qui a disputé plus de 1000 matchs et marqué pas loin de 500 buts en carrière, n'entre pas dans les plans de son entraineur à la Fiorentina et est sur les tablettes du Paris FC pour cet hiver. Si l'envie lui prenait d'envisager un meilleur projet que celui parisien, il trouverait à Lyon un environnement idéal pour faire perdurer sa carrière au très haut niveau.

Autrement, l'OL a une option française dans ce même registre avec Ludovic Ajorque. Lui aussi pisté par le PFC, l'attaquant brestois ne devrait pas quitter son club cet hiver selon les dernières informations du journaliste Marc Mechenoua. Sauf si la direction rhodanienne fait une véritable offensive pour le recruter et qu'il demande à quitter Brest ? Enfin, la dernière option envisagée est celle de Neal Maupay. Quasi systématiquement écarté du groupe marseillais par Roberto De Zerbi, le natif de Versailles a sans aucun doute envie et besoin de trouver du temps de jeu ailleurs. D'autant qu'en octobre dernier, l'OL avait été cité parmi les clubs intéressés par son recrutement…