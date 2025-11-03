OL : Carton rouge contre Lyon, Daniel Riolo est scandalisé

Dimanche soir, l’OL a joué quasiment tout le match à dix contre onze face à Brest en raison de l’exclusion du défenseur Hans Hateboer à la 7e minute de jeu. Un carton rouge qui fait bouillir Daniel Riolo.

C’est le grand combat de Daniel Riolo cette saison, le journaliste de RMC n’en peut plus des cartons rouges. Depuis plusieurs semaines déjà, l’éditorialiste de l’After Foot se plaint des expulsions trop nombreuses en Ligue 1. Dimanche soir, le match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois a renforcé son sentiment. Et pour cause, le défenseur rhodanien Hans Hateboer a vécu une drôle de première sous les couleurs de l’OL en recevant un carton rouge après seulement 7 minutes de jeu pour une grosse semelle au-dessus de la cheville sur l’attaquant brestois Mboup. D’abord averti d’un carton jaune par Clément Turpin, l’ancien défenseur du Stade Rennais a ensuite été exclu après visionnage des images.

Un carton rouge logique au vu des règles actuellement en vigueur en Ligue 1. Daniel Riolo estime toutefois que les mentalités et les lois doivent changer dans le championnat de France. Le journaliste n’en peut plus de ces cartons rouges trop facilement distribués depuis le début de la saison. « On a l’impression qu’ils le font exprès chaque semaine pour m’emmener sur ce sujet. Le match est gâché à cause du carton rouge. Oui il y a la règle, oui c’est dangereux, ça met l'intégrité du joueur en danger, je comprend parfaitement tout ça. Mais je maintiens que si le joueur qui reçoit le coup du pauvre Hateboer reste sur le terrain, alors je mets jaune. Si le mec n’est pas blessé, tu ne mets pas un carton rouge aussi tôt dans le match. Tu pourris tout… » s'agace Daniel Riolo avant de poursuivre.

« Il y a 20 ans, le carton rouge on ne le mettait pas pour ça. L’arbitrage en Angleterre est beaucoup plus laxiste sur les contacts. Il faut revoir la façon dont on met les cartons rouges. Je vois que la faute est grave, mais non il faut arrêter, je n’en peux plus des cartons rouges » a analysé sur l’antenne de RMC le journaliste, qui n’aurait donc pas exclu Hans Hateboer s’il avait été l’arbitre du match entre Brest et l’OL dimanche soir au stade Francis-le-Blé. Un avis qui ne manquera pas de faire réagir, y compris chez les supporters lyonnais, qui partagent sans doute le point de vue de Daniel Riolo, eux qui ont également été assez scandalisés par le carton rouge distribué à l’encontre d’Abner lors du match contre le Paris FC en milieu de semaine.