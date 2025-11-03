ICONSPORT_275962_0028

OL : Carton rouge contre Lyon, Daniel Riolo est scandalisé

OL03 nov. , 12:40
parCorentin Facy
1
Dimanche soir, l’OL a joué quasiment tout le match à dix contre onze face à Brest en raison de l’exclusion du défenseur Hans Hateboer à la 7e minute de jeu. Un carton rouge qui fait bouillir Daniel Riolo.
C’est le grand combat de Daniel Riolo cette saison, le journaliste de RMC n’en peut plus des cartons rouges. Depuis plusieurs semaines déjà, l’éditorialiste de l’After Foot se plaint des expulsions trop nombreuses en Ligue 1. Dimanche soir, le match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois a renforcé son sentiment. Et pour cause, le défenseur rhodanien Hans Hateboer a vécu une drôle de première sous les couleurs de l’OL en recevant un carton rouge après seulement 7 minutes de jeu pour une grosse semelle au-dessus de la cheville sur l’attaquant brestois Mboup. D’abord averti d’un carton jaune par Clément Turpin, l’ancien défenseur du Stade Rennais a ensuite été exclu après visionnage des images.
Un carton rouge logique au vu des règles actuellement en vigueur en Ligue 1. Daniel Riolo estime toutefois que les mentalités et les lois doivent changer dans le championnat de France. Le journaliste n’en peut plus de ces cartons rouges trop facilement distribués depuis le début de la saison. « On a l’impression qu’ils le font exprès chaque semaine pour m’emmener sur ce sujet. Le match est gâché à cause du carton rouge. Oui il y a la règle, oui c’est dangereux, ça met l'intégrité du joueur en danger, je comprend parfaitement tout ça. Mais je maintiens que si le joueur qui reçoit le coup du pauvre Hateboer reste sur le terrain, alors je mets jaune. Si le mec n’est pas blessé, tu ne mets pas un carton rouge aussi tôt dans le match. Tu pourris tout… » s'agace Daniel Riolo avant de poursuivre.

« Il y a 20 ans, le carton rouge on ne le mettait pas pour ça. L’arbitrage en Angleterre est beaucoup plus laxiste sur les contacts. Il faut revoir la façon dont on met les cartons rouges. Je vois que la faute est grave, mais non il faut arrêter, je n’en peux plus des cartons rouges » a analysé sur l’antenne de RMC le journaliste, qui n’aurait donc pas exclu Hans Hateboer s’il avait été l’arbitre du match entre Brest et l’OL dimanche soir au stade Francis-le-Blé. Un avis qui ne manquera pas de faire réagir, y compris chez les supporters lyonnais, qui partagent sans doute le point de vue de Daniel Riolo, eux qui ont également été assez scandalisés par le carton rouge distribué à l’encontre d’Abner lors du match contre le Paris FC en milieu de semaine.
1
Derniers commentaires

« Dembélé jouera contre le Bayern » : Luis Enrique n’a aucun doute

Je préférerais ça aussi, et si il a mal quelque part, tant pis, qu'il reste sur le banc.

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Oui et Rulli qui met 3h a dégager on en parle aussi ?

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Apres Tolisso a aussi pris des coups et ca il faut aussi le dire.

« Dembélé jouera contre le Bayern » : Luis Enrique n’a aucun doute

Dembele n'a pas montré grand chose depuis sa reprise. Je serais surpris qu'il débute face a des joueurs frais et plus en forme que lui. Il serait mieux en impact player en rentrant en 2eme mi temps

Suspicion de racisme en Ligue 1, la LFP va trancher

Personne en tout cas pas moi 🤣 Et justement c'est pour ça qu'il n'y a rien de raciste dans ce qui s'est passé, il le chambre pour le faire dégoupiller... Mais bon dès que possible certains vont sur l'angle racisme pour créer des polémiques débiles

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading