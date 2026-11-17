L'OL a recruté Loïs Openda en prêt en provenance de la Juventus l'été dernier. Le Belge a très bien commencé son aventure à Lyon, mais connaît depuis quelque temps une sale blessure.

L' OL connaît quelques coups durs ces dernières semaines. On peut en effet compter pas mal de blessures qui concernent des joueurs importants. C'est notamment le cas de Loïs Openda. Le Belge réalisait pourtant un très bon début de saison. Beaucoup espèrent d'ailleurs, parmi les fans et les observateurs de l'Olympique Lyonnais, qu'un accord sera de nouveau trouvé avec la Juventus très rapidement pour conserver l'ancien joueur du RC Lens encore un peu plus longtemps que prévu. Mais en Italie, on croit savoir que la récente arrivée de Carlos Vicens à l'OL a tout changé pour l'attaquant belge.

Openda sur le départ ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le nouvel entraîneur espagnol des Gones ne compterait en effet plus sur Openda... Le média italien indique : « La blessure et le changement d’entraîneur ont écarté l’attaquant du projet des Français. Mais il ne fait pas non plus partie des plans de Spalletti, et les Bianconeri cherchent d’autres options pour janvier. Les Français n’ont pas l’intention de le garder et l’ont déjà clairement fait savoir aux responsables de la Continassa ».

Une information surprenante alors qu'Openda a été décisif à de nombreuses reprises depuis le début de la saison. Cet hiver, l'OL devra vendre des éléments à forte valeur marchande ou qui touchent de gros émoluments. Openda n'est normalement pas concerné, puisqu'il appartient à la Juve, qui prend en charge une partie de son salaire. Mais les choses vont vite dans le football et le Belge pourrait bien retourner dans le Piémont plus tôt que prévu. Une énorme surprise pour beaucoup dans le Rhône si les informations de la Gazzetta dello Sport se confirment...