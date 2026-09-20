« Scandaleux », OL-Rennes fait hurler les supporters

La décision de l'OL de ne permettre l'entrée au Groupama Stadium uniquement en passant par l'application du club a provoqué un énorme bug ce samedi.

Pendant l’été, l’Olympique Lyonnais avait beaucoup surpris en dévoilant qu’il serait désormais impossible cette saison d’entrer dans le stade avec un billet en papier ou directement sur le téléphone. Seule l’application officielle devait permettre de passer les portiques, et tant pis pour ceux qui n’ont plus de batterie, ou les personnes plus âgées qui n’ont pas de smartphone. Cette initiative avait, selon l’OL, l’ambition de lutter contre le vol des billets et les fraudes, puisqu’il faut désormais qu’il soit rangé dans l’application, propre à chacun, afin de permettre d’entrer au Groupama Stadium.

Problème ce samedi pour le match face à Rennes, l’application ne marchait pas pour des milliers de spectateurs à l’heure fatidique d’entrée dans le stade. Vu le prix des billets, et les parkings qui sont désormais tous payants même loin du stade, manquer le coup d’envoi a fait enrager le public qui a du attendre de longues minutes devant les portes. Certains sont même passés au-dessus des tourniquets, sans valider leur billet, faute de parvenir à valider leur passage.

Devant l’afflux et l’énervement, certaines portes, comme la M, ont été fermées, et cette gestion a eu le don de faire hurler les supporters lésés, qui ont finalement pu entrer dans le stade au moment du coup d’envoi, même si certains ont manqué le but d’Ernest Nuamah marqué dès la 7e minute le temps de trouver leur place. « Tout augmente, sauf la qualité du service », « vu le prix payé, se voir refuser l’entrée du stade pendant 25 minutes est scandaleux », « c’est bien beau de passer à l’application, mais ça serait bien de pouvoir entrer comme avant », « on a déjà assez de mal à remplir le stade », « l’OL a merdé avec cette application », « Aulas, le stade connecté, il est où ? », se sont emportés les supporters qui n’ont clairement pas aimé ce bug. La suite de la rencontre a certainement du leur redonner le sourire.