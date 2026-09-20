Le groupe de l'OM face au PSG dévoilé

Le titre, volontairement haineux envers le club de Marseille, le buzz, toujours le buzz, pour attirer les déchets.
Alors va écouter ce qu'a dit Zemmour...
Ok
Bien évidemment que cela n'aurait rien changé avec une autre composition, comme le dit Haise. On a pu le voir en fin de match où l'on a mis le 4ème but et failli en mettre un ou deux de plus !
Renseigne toi avant de parler stp ..tu passe pour une buse.. Ya eu 20 minutes d'interruptions
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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👥 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce Classique ⚔️ #OMPSG