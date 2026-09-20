Atlético-Real : José Mourinho crache déjà sur l'arbitre

Alors va écouter ce qu'a dit Zemmour...
Ok
Bien évidemment que cela n'aurait rien changé avec une autre composition, comme le dit Haise. On a pu le voir en fin de match où l'on a mis le 4ème but et failli en mettre un ou deux de plus !
Renseigne toi avant de parler stp ..tu passe pour une buse.. Ya eu 20 minutes d'interruptions
Tu n'as pas vu le match, mais tu te permets de juger de la pertinence de ce qu'en disent les autres. En matière de bêtise, c'est vrai que tu es un expert, mais c'est le seul domaine où cela ne permet pas de juger de cette caractéristique chez les autres. Pas de bol^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🚨 UPDATE: All signs point to Jose Mourinho starting Fede Valverde and Aurelien Tchouaméni in the pivot vs Atletico Madrid. @diarioas