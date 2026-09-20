Atlético-Real : José Mourinho crache déjà sur l'arbitre

La tension monte avant d'un cran avant le derby entre l'Atlético et le Real Madrid. José Mourinho n'est pas le dernier pour faire chauffer l'avant-match.

C’est jour de classique en France avec OM-PSG, mais c’est jour de derby en Espagne avec le choc entre l’Atlético de Madrid et le Real. Deux clubs qui réussissent un début de saison correct mais qui sont déjà sous pression en raison de la forme étincelante du FC Barcelone, qui a déjà enregistré sept victoires en autant de matchs. Pour rester au contact des Catalans, les joueurs de José Mourinho ont besoin d’une victoire dans un derby toujours aussi chaud.

Mourinho ne veut pas parler d'arbitrage, mais...

Au Metropolitano, le technicien portugais se méfie autant de son adversaire que de l’arbitre. En début de saison, l’ancien coach du FC Porto et de Benfica avait promis de ne pas parler des arbitres. Avant ce derby, il s’est déjà plaint, et notamment de ne pas avoir été questionné sur les décisions arbitrales qui concernaient son équipe lors du dernier match…

« Vous ne m’avez pas parlé des pénaltys de la semaine dernière ? C’est trop tard maintenant. Une journée est passée. On aurait pu parler des raisons pour lesquelles Elche a terminé à 11. Mais si on entre dans ce débat, c’est un peu étrange qu’on connaisse déjà l’arbitre du derby une semaine à l’avance », s’est aussi plaint José Mourinho, pour qui le nom de l’officiel a visiblement été désigné trop tôt.

Un message provocateur comme il sait si bien le faire, avant de calmer les débats pour ne pas trop paraitre négatif avant même le coup d’envoi. « Je préfère dire qu’il a été désigné parce qu’il a les compétences requises. Et l’expérience nécessaire pour un match d’une telle importance émotionnelle. Je n’aime pas parler des arbitres avant le match. Il a toute ma confiance avant la rencontre, on verra après », a livré le Spécial One, qui aborde le sujet de l’arbitrage avant le match, et promet de revenir dessus si les décisions prises ne lui conviennent pas. Il reste à savoir si José Mourinho ne sent pas déjà le vent de la pression après un début de saison où le jeu du Real ne parvient pas à convaincre.