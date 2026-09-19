OL : Paulo Fonseca vole au secours de Tolisso

OL : Paulo Fonseca vole au secours de Tolisso

OL19 sept. , 14:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL compte sur Corentin Tolisso cette saison pour mener à bien ses objectifs. Le milieu de terrain connaît cependant quelques difficultés...
L'Olympique Lyonnais connaît un début de saison plutôt positif malgré l'échec de la qualification en Ligue des champions. Les Gones veulent réaliser un bel exercice et possèdent un effectif de qualité. Paulo Fonseca le sait et ne veut pas relâcher la pression sur ses hommes afin d'en tirer le meilleur. Parmi les joueurs qui auront un rôle majeur cette saison : Corentin Tolisso. Pourtant, le milieu de terrain n'est pas très bien lancé et inquiète surtout sur le plan physique. Mais pas de panique pour Paulo Fonseca, qui veut rassurer tout le monde concernant l'ancien joueur du Bayern Munich.

Tolisso, rien d'insurmontable pour l'OL ? 

En marge de la rencontre face au Stade Rennais en Ligue 1, l'entraîneur portugais de l'OL a en effet calmé le jeu concernant Tolisso malgré des prestations moins abouties : « Coco est vraiment important pour nous tous. Je pense qu’il a eu des matchs positifs, d'autres moins positifs, mais il est un joueur qui donne tout pour le collectif. C’est important sur le terrain d’avoir un gars comme lui. »

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Face au Stade Rennais, Corentin Tolisso devrait avoir un temps de jeu conséquent. L'occasion pour lui de marquer les esprits face à un concurrent direct pour les places européennes. Depuis quelques semaines, l'international français connaît des pépins physiques, notamment aux adducteurs, ce qui ne lui a pas permis de participer à toutes les séances dans leur intégralité. Raison pour laquelle le staff de l'OL va continuer à gérer son temps de jeu. L'objectif est de faire en sorte que Tolisso puisse atteindre son meilleur niveau. Et c'est tout l'Olympique Lyonnais qui en sortirait gagnant dans une saison qui sera une nouvelle fois longue et éreintante.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca vole au secours de Tolisso

Ce n est tout à fait le résumé de l interview de Paulo Fonseca : corentin à eu des petits soucis physiques mais rien d inquiétant... Voir l article sur l ol play ..

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

C'est l'ASSE qui est le banlieusard de l'OM... comme le PSG qui n'est juste qu'une publicité du Qatar. ^^

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

Oui... au moyen-âge, lorsque les poteaux étaient encore carrés. 🤣

TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tu devrais prévoir des mouchoirs. ^^

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Aurélien Tchouaméni n'est pas écarté pour longtemps. Juste le temps de jouer un peu plus pour se remettre dans le rythme.

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