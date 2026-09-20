L'ASSE fait du surplace, un joueur accusé

Un point en deux matchs, une défense qui vacille, l'ASSE perd de sa superbe avant la trêve internationale. l'Algérien Sohaib Nair est pointé du doigt après son match à Metz.
Recruté cet été en provenance de Guingamp pour sécuriser la défense des Verts, Sohaib Naïr avait jusqu’ici répondu aux attentes. Mais le défenseur algérien, appelé par les Fennecs pour les prochains matchs internationaux, n’a peut-être pas digéré cette bonne surprise et est passé au travers de son match face à Metz. Dans un match où l’ASSE menait tranquillement 2-0, le défenseur central avait avant cela commis plusieurs erreurs qui auraient pu coûter très cher. Au final, une arrière-garde peu rassurant a laissé les Grenats revenir à 2-2 en fin de rencontre.
Dans Le Progrès, le natif de Saint-Denis (93) a récupéré la note de 4/10, avec ce commentaire forcément négatif. « La semaine dernière, à Dunkerque, c’est Julien Le Cardinal qui avait souffert. À Metz, c’est son partenaire qui a peiné. Bousculé dès le début de partie par les volontés messines, Sohaib Naïr s’est aussi mis en difficulté seul. Sur un mauvais contrôle où l’arbitre de la rencontre lui accorde un coup franc alors que Fall partait au but (9e), puis lorsqu’il accroche Sarr à la limite de la surface et se retrouve tout heureux que le point de penalty ne soit pas désigné (12e). Un match à oublier », a livré le quotidien régional, qui espère que ce passage au travers n’est qu’un accident de parcours alors que l’Algérien réalisait jusqu’à présent un début de saison plutôt solide.
En tout cas, la défense centrale sera un point crucial à surveiller pour Ian Cathro, qui a vu son équipe, si hermétique jusqu’à présent, encaisser quatre buts sur les deux derniers matchs. Et cela se ressent tout de suite au classement puisqu’avec un point pris sur les deux dernières apparitions en Ligue 2, la première place des Verts est tout à coup beaucoup moins tranquille. A la reprise, l’ASSE affrontera Rodez le samedi 10 octobre, pour conserver au moins les deux points d’avance sur d’autres verts, ceux du Red Star.