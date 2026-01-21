Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

L’OM a frappé fort en l’espace de quelques heures en bouclant les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber. Deux arrivées qui ne remettent pas en cause l’intérêt du club phocéen pour Himad Abdelli.

Certains observateurs pensaient que pour une fois, l’Olympique de Marseille allait rester bien sage et discret lors de ce mercato hivernal : c’est raté. Fidèle à leur réputation, Medhi Benatia et Pablo Longoria prouvent une nouvelle fois qu’ils ne savent pas tenir en place lorsque le marché des transferts est ouvert et surtout, qu’ils ne veulent pas rater une occasion de renforcer leur équipe. La preuve, Ethan Nwaneri et Quinten Timber vont rejoindre le club phocéen ce mercredi. Deux renforts de poids pour Roberto De Zerbi au milieu de terrain, en attendant peut-être Himad Abdelli.

Angers demande à l'OM de s'aligner sur l'OL

L’international algérien, en fin de contrat avec Angers dans six mois, est toujours ciblé par l’OM qui n’a pas remis en cause cette potentielle signature malgré les arrivées de Timber et de Nwaneri. Mais à ce jour, aucun accord n’a été trouvé entre la direction olympienne et celle d’Angers. Dans son édition du jour, La Provence apporte même quelques précisions sur ce dossier. Le quotidien régional nous apprend que le club angevin a refusé une première offre de l’Olympique de Marseille pour son capitaine algérien.

Saïd Chabane souhaiterait que l’OM se rapproche de l’offre proposée par l’OL il y a quelques semaines, avant qu’Himad Abdelli refuse de rejoindre le club rhodanien et se mette d’accord avec Marseille. On ignore la somme exacte que Lyon avait proposé, mais il est donc intéressant de savoir que le SCO était plus proche d’un accord avec les Gones plutôt qu’avec le club présidé par Pablo Longoria. Ces derniers jours, le prix de 4 millions d’euros est évoqué avec insistance dans la presse comme celui fixé par Angers pour lâcher Himad Abdelli.

Un tarif trop élevé aux yeux de l’OM qui correspond à celui payé par le club phocéen pour Quinten Timber, un joueur plus jeune et bien plus bankable selon Transfermarkt. Si aucun accord ne venait à être trouvé avec Angers cet hiver, l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de laisser ce dossier en stand-by et de recruter Himad Abdelli gratuitement en fin de contrat à la fin de la saison. Une situation où tout le monde serait finalement perdant… sauf peut-être l’OM grâce à son recrutement malin et aux arrivées inattendues de Nwaneri et de Timber, qui ne redent plus du tout urgente la signature d’Abdelli.