ICONSPORT_275040_0143

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

OL21 janv. , 12:40
parCorentin Facy
6
L’OM a frappé fort en l’espace de quelques heures en bouclant les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber. Deux arrivées qui ne remettent pas en cause l’intérêt du club phocéen pour Himad Abdelli.
Certains observateurs pensaient que pour une fois, l’Olympique de Marseille allait rester bien sage et discret lors de ce mercato hivernal : c’est raté. Fidèle à leur réputation, Medhi Benatia et Pablo Longoria prouvent une nouvelle fois qu’ils ne savent pas tenir en place lorsque le marché des transferts est ouvert et surtout, qu’ils ne veulent pas rater une occasion de renforcer leur équipe. La preuve, Ethan Nwaneri et Quinten Timber vont rejoindre le club phocéen ce mercredi. Deux renforts de poids pour Roberto De Zerbi au milieu de terrain, en attendant peut-être Himad Abdelli.

Angers demande à l'OM de s'aligner sur l'OL

L’international algérien, en fin de contrat avec Angers dans six mois, est toujours ciblé par l’OM qui n’a pas remis en cause cette potentielle signature malgré les arrivées de Timber et de Nwaneri. Mais à ce jour, aucun accord n’a été trouvé entre la direction olympienne et celle d’Angers. Dans son édition du jour, La Provence apporte même quelques précisions sur ce dossier. Le quotidien régional nous apprend que le club angevin a refusé une première offre de l’Olympique de Marseille pour son capitaine algérien.
Saïd Chabane souhaiterait que l’OM se rapproche de l’offre proposée par l’OL il y a quelques semaines, avant qu’Himad Abdelli refuse de rejoindre le club rhodanien et se mette d’accord avec Marseille. On ignore la somme exacte que Lyon avait proposé, mais il est donc intéressant de savoir que le SCO était plus proche d’un accord avec les Gones plutôt qu’avec le club présidé par Pablo Longoria. Ces derniers jours, le prix de 4 millions d’euros est évoqué avec insistance dans la presse comme celui fixé par Angers pour lâcher Himad Abdelli.

Lire aussi

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tousTimber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous
Un tarif trop élevé aux yeux de l’OM qui correspond à celui payé par le club phocéen pour Quinten Timber, un joueur plus jeune et bien plus bankable selon Transfermarkt. Si aucun accord ne venait à être trouvé avec Angers cet hiver, l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de laisser ce dossier en stand-by et de recruter Himad Abdelli gratuitement en fin de contrat à la fin de la saison. Une situation où tout le monde serait finalement perdant… sauf peut-être l’OM grâce à son recrutement malin et aux arrivées inattendues de Nwaneri et de Timber, qui ne redent plus du tout urgente la signature d’Abdelli.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_279580_0304
OM

OM : Cette recrue est déjà le chouchou de De Zerbi

ICONSPORT_263636_0246
PSG

La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore

ICONSPORT_282777_0040
OM

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

ICONSPORT_282908_0240
Monaco

Monaco : Il accuse les joueurs de tricher

Fil Info

21 janv. , 14:00
OM : Cette recrue est déjà le chouchou de De Zerbi
21 janv. , 13:40
La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore
21 janv. , 13:20
L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !
21 janv. , 13:00
Monaco : Il accuse les joueurs de tricher
21 janv. , 12:30
TV : OM - Liverpool, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
21 janv. , 12:20
Alerte rouge, El Karouani nouvelle priorité de l'OM !
21 janv. , 12:00
Le PSG reçoit une offre colossale, la réponse est bluffante
21 janv. , 11:40
CAN 2025 : Le Maroc et le Sénégal réconciliés par la CAF

Derniers commentaires

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Pourquoi c’est toi qui décide???

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Ou alors, il faut déjà être bien équipé... Morton, Tolisso, Sulc + Mangala, Tessmann, Nartey + Merah et De Carvalho

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

c rien n y connaitre au foot de critiquer et de vomir un joueur comme lui..... pauvre footix....

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Non non on en veux pas.

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

Non mais ça devient comique a force. Quand on les écoute l'OM va encore recruter 11 joueurs cet hiver....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading