Noah Nartey à l’OL, déjà une très mauvaise nouvelle

L’OL a officialisé cette semaine la signature de Noah Nartey en provenance de Brondby pour 10 millions d’euros bonus compris. Une belle prise pour Lyon même s’il existe quelques doutes sur l’international espoirs danois.
Quelques jours seulement après avoir annoncé la signature d’Endrick, l’Olympique Lyonnais a officialisé cette semaine sa deuxième recrue du mercato
hivernal. Les Gones ont posé 10 millions d’euros sur la table bonus compris pour enrôler Noah Nartey
à Brondby. L’international espoirs danois vient renforcer le milieu de terrain lyonnais pour le plus grand plaisir de Paulo Fonseca, qui dispose désormais de nombreuses solutions dans ce secteur de jeu. Chez les supporters de l’OL, la hype est immense car personne n’a échappé aux compilations très flatteuses du joueur sur les réseaux sociaux. Noah Nartey va indéniablement apporter une plus-value à l’Olympique Lyonnais sur le plan technique.
Surtout, c’est un jeune joueur de 20 ans au potentiel immense qui rejoint l’actuel 4e de Ligue 1
. Tous les feux semblent donc au vert, mais ce n’est pas totalement le cas en vérité selon Florent Toniutti. Sur YouTube, l’analyste suivi par plus de 12.000 followers sur les réseaux sociaux, a analysé dans le détail le style de jeu de Noah Nartey. Et s’il lui reconnaît une qualité technique bien au-dessus de la moyenne, le spécialiste a aussi pointé du doigt un problème physique qui risque de faire souffrir le néo-Lyonnais en Ligue 1.
« C’est un joueur très intéressant près du but adverse, il joue très bien des deux pieds et dans les petits espaces. Mais il y a des interrogations et la plus évidente, c’est le crash-test sur l’intensité à laquelle il va faire face en Ligue 1 par rapport au championnat danois. C’est l’aspect qui pose le plus question quant à l’adaptation rapide ou non de Nartey à la Ligue 1. Ce qui est intéressant, c’est qu’en début de saison, Brondby avait affronté une équipe française, Strasbourg. Sur cette double-confrontation, on ne peut pas dire que Nartey avait réussi à rivaliser sur cet aspect physique »
a d'abord lancé Florent Toniutti avant de poursuivre.
« Lemarechal l’avait repris assez facilement à plusieurs reprises. Nartey sur le plan physique, il va y avoir un vrai gap entre la Ligue 1 et le championnat danois. Techniquement il n’y a pas photo, mais à l’épaule, il se fait souvent bouger. Aujourd'hui dans l’intensité de la Ligue 1, il y a des doutes sur Nartey »
a-t-il analysé sur YouTube. Un déficit physique que Noah Nartey va devoir combler au plus vite en Ligue 1 s’il veut rapidement se montrer au niveau et aspirer à une place de titulaire. La bonne nouvelle pour l’OL, c’est qu’il n’y a pas d’urgence à faire du Danois un joueur indiscutable puisque Paulo Fonseca dispose de nombreuses solutions dans ce secteur de jeu avec Tolisso, Tessmann ou encore Morton et Abner.