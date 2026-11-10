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Réveil exigé pour cette recrue de l'OL

Réveil exigé pour cette recrue de l'OL

OL
parGael Anger
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Il devait aider à faire oublier Malick Fofana. Pour le moment, Keito Nakamura déçoit par son manque d'efficacité et son faible poids dans l'attaque de l'OL, malgré une bonne volonté évidente.
Keito Nakamura a tout de la bonne pioche pour l’Olympique Lyonnais, mais le début de saison du Japonais commence à susciter quelques interrogations. Arrivé très tardivement au point d’être recruté comme joker étant donnée que la date limite des transferts était dépassée, l’ailier du Stade de Reims a réussi à quitter la Ligue 2, dans le cadre d’une transaction au montant variable, et pouvant monter à 19 ME au maximum.
Une recrue de poids donc pour l’OL, qui attend beaucoup de son international japonais. Mais malgré beaucoup de bonne volonté, le compteur rester bloqué à un but et deux passes décisives en Europa League, et rien à se mettre sous la dent en Ligue 1. Ce mardi, Le Progrès sonne le réveil.

Nakamura, l'OL attend plus de lui

« L’attaquant le sait néanmoins, à l’avenir, il lui faudra gonfler ses stats, bloquées à un but et deux passes décisives en dix matches (six titularisations), pour aider son équipe qui souffre beaucoup de l’absence d’un attaquant de pointe actuellement », a livré le quotidien régional, qui mise sur un déclic une fois que le premier but en Ligue 1 sera inscrit. Mais c’est en ce moment que l’OL a besoin de ses buts, alors que Loïs Openda et Pavel Sulc sont forfaits, que Rémi Himbert n’a pas vraiment eu sa chance et que Paulo Fonseca n’a pas trouvé la bonne carburation en attaque, en attendant les initiatives de son successeur.
Ce premier but, Nakamura a cru le marquer contre Brest, mas la barre a repoussé sa tentative et l’ailier rhodanien y repense encore. « Ma frappe sur la barre ? Pour être honnête, je pensais que j’allais marquer, malheureusement ce n’est pas entré. C’est un peu mon point fort de revenir vers l’intérieur comme cela et de frapper. Si j’avais marqué, tout aurait été différent, mais ce sont eux qui ont pu le faire quelques minutes plus tard et rendre notre match plus difficile », a pesté le Japonais, qui se sait attendu à un meilleur niveau que celui montré ces dernières semaines à l’OL.

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