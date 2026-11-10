EdF : Zidane interdit l’équipe de France aux plus de 30 ans

La sélection de Saël Kumbedi en équipe de France a surpris beaucoup d’observateurs d’autant que dans le même temps, Jonathan Clauss réalise un très beau début de saison à Nice.

Hécatombe en défense pour les Bleus en ce mois de novembre. Zinedine Zidane a dû composer sa liste avec de nombreux absents, notamment sur le poste de latéral droit avec les blessures de Koundé et Kalulu. Ces deux absences ont fait le bonheur de Malo Gusto, de retour en équipe de France après avoir manqué le rassemblement du mois de septembre. Plus surprenant, Saël Kumbedi qui évolue en D2 allemande avec Wolfsburg, a également été convoqué

Clauss trop vieux aux yeux de Zidane ?

Le choix de l’ancien Lyonnais fait débat car dans le même temps, Jonathan Clauss (34 ans) réalise un très bon début de saison à Nice (3 buts, 1 passe décisive en Ligue 1). Au-delà d’une certaine logique car Kumbedi est le latéral droit des Espoirs, ce choix met en avant la volonté de Zinedine Zidane de s’appuyer sur des jeunes joueurs. Pour Walid Acherchour, c’est désormais clair : les joueurs de plus de 30 ans ne sont plus les bienvenus en équipe de France.

« Il y a plusieurs choses à décrypter sur le choix de Kumbedi et pour moi le principal enseignement à tirer c’est que si tu as plus de 30 ans, Zidane ne te convoque pas. Pour moi, Clauss aurait mérité et Thauvin offensivement n’a pas été appelé alors que pour moi, il est tous les jours devant Pagis sur ce qui se fait depuis le début de la saison » a analysé le chroniqueur de l’After Foot sur RMC, qui pointe du doigt l’exemple de Jonathan Clauss au poste de latéral droit mais aussi de Florian Thauvin.

Il est vrai que l’ailier du RC Lens, auteur de 5 buts et de 8 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, aurait pu mériter une convocation pour compenser les absences de Maghnes Akliouche et d’Ousmane Dembélé dans le secteur offensif. C’est finalement Pablo Pagis (23 ans) qui a obtenu les faveurs d’un Zinedine Zidane bien décidé à se faire son avis sur des très jeunes joueurs en manque de références dans les grands clubs mais qui peuvent néanmoins apporter à l’équipe de France aux yeux de son nouveau sélectionneur.