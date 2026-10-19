OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

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parEric Bethsy
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Coupable d’un geste maladroit et dangereux, Keito Nakamura a reçu un carton rouge face à l’OGC Nice (2-1) dimanche. L’exclusion du Lyonnais a provoqué l’incompréhension de Daniel Riolo qui milite pour que ce genre d’action ne soit plus aussi sévèrement sanctionnée.
Keito Nakamura n’a même pas passé 10 minutes sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche. Peu de temps après son entrée en jeu contre l’OGC Nice, l’ailier de l’Olympique Lyonnais a reçu un carton rouge. Le renfort estival s’est rendu coupable d’un pied haut sur le Niçois Mohamed Abdelmonem. Son geste est évidemment plus maladroit que méchant. Mais l’arbitre François Letexier ne pouvait qu’appliquer le règlement, ce même texte qui continue d’agacer Daniel Riolo.
Depuis quelque temps, le journaliste de RMC milite pour que ce genre d’action ne soit plus sanctionnée d’une exclusion. Le spécialiste a donc répété son message aux arbitres après le fait de jeu à Lyon. « Ce genre de carton rouge, je ne le comprends pas, a réagi Daniel Riolo. Il n'y a aucune intention, aucune volonté de faire mal, le mec se relève tranquillement après. C'est un geste maladroit, pourquoi tu donnes un carton rouge là-dessus ? Arrêtons avec ça ! »
« Il y a eu des gestes dangereux ce week-end et le week-end dernier, avec la grave blessure du Lillois Tiago Santos. Là il y a zéro discussion, c'est très grave, a comparé le chroniqueur de l’After. Mais là, carton rouge à Nakamura là-dessus… Ce genre de carton rouge est bidon. Il faut juger l'intentionnalité. Nakamura ne regarde même pas le joueur, il ne regarde pas l'action. » Comme l’international japonais, la plupart des joueurs exclus n’ont pas l’intention de faire mal à leur adversaire. Le problème vient plutôt de la cohérence des arbitres qui, pour la même situation, ne prennent pas tous la même décision.

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Derniers commentaires

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Oui mais si cela arrive sur un de nos joueur on demandera le rouge , arretons d etre hypocrite

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je suis lyonnais mais je ne suis pas d'accord. L'intentionalité ne se juge pas, c'est la faute et sa dangerosité quie se juge. Le fait Qu'abdelli n'ait eu qu'un jaune est une erreure, les deux méritaient rouge.

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je suis contre le racisme et contre LFI contre le RN et contre les cons!! bcp de gens son au RN et ne sont pas raciste la preuves bcp de noire ou arabe votent pour eux!! et oublions pas LFI qui ne fait que du clientelisme en se servant des musulmans (en les prenant pour des teubés) les immigrés du maghreb oublie que ds leur pays ils sont contre l'immigration et son tous des pays de droite et ici ils sont de gauche pour une grosse majorité

OL : Nakamura exclu, Lyon dénonce un arbitrage pro-OM

point barre de rien du tout, le carton rouge de harit etait aussi honteux, c'est n'importe quoi, anti football au possible

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