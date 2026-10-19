OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Coupable d’un geste maladroit et dangereux, Keito Nakamura a reçu un carton rouge face à l’OGC Nice (2-1) dimanche. L’exclusion du Lyonnais a provoqué l’incompréhension de Daniel Riolo qui milite pour que ce genre d’action ne soit plus aussi sévèrement sanctionnée.

Keito Nakamura n’a même pas passé 10 minutes sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche. Peu de temps après son entrée en jeu contre l’OGC Nice, l’ailier de l’Olympique Lyonnais a reçu un carton rouge. Le renfort estival s’est rendu coupable d’un pied haut sur le Niçois Mohamed Abdelmonem. Son geste est évidemment plus maladroit que méchant. Mais l’arbitre François Letexier ne pouvait qu’appliquer le règlement, ce même texte qui continue d’agacer Daniel Riolo.

Depuis quelque temps, le journaliste de RMC milite pour que ce genre d’action ne soit plus sanctionnée d’une exclusion. Le spécialiste a donc répété son message aux arbitres après le fait de jeu à Lyon. « Ce genre de carton rouge, je ne le comprends pas, a réagi Daniel Riolo. Il n'y a aucune intention, aucune volonté de faire mal, le mec se relève tranquillement après. C'est un geste maladroit, pourquoi tu donnes un carton rouge là-dessus ? Arrêtons avec ça ! »

« Il y a eu des gestes dangereux ce week-end et le week-end dernier, avec la grave blessure du Lillois Tiago Santos. Là il y a zéro discussion, c'est très grave, a comparé le chroniqueur de l’After. Mais là, carton rouge à Nakamura là-dessus… Ce genre de carton rouge est bidon. Il faut juger l'intentionnalité. Nakamura ne regarde même pas le joueur, il ne regarde pas l'action. » Comme l’international japonais, la plupart des joueurs exclus n’ont pas l’intention de faire mal à leur adversaire. Le problème vient plutôt de la cohérence des arbitres qui, pour la même situation, ne prennent pas tous la même décision.