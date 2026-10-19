OL : Nakamura exclu, Lyon dénonce un arbitrage pro-OM

OL : Nakamura exclu, Lyon dénonce un arbitrage pro-OM

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parCorentin Facy
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Exclu à vingt minutes de la fin du match OL-Nice dimanche soir pour un pied haut dans le ventre du Niçois Abdelmonem, Keito Nakamura a mis Lyon dans l’embarras même si son carton rouge est jugé comme sévère.
L’Olympique Lyonnais s’est imposé dimanche en clôture de la 7e journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice, mais les hommes de Paulo Fonseca ont dû puiser dans leurs ressources pour valider ce succès au Groupama Stadium. Les 20 dernières minutes ont été compliquées pour les Gones, notamment en raison de l’exclusion de Keito Nakamura. L’attaquant japonais a été exclu par François Letexier en raison d’un pied haut sur Mohamed Abdelmonem, qu’il n’avait pas vu arriver dans son dos. Un carton rouge qui a permis à Nice de pousser fort en fin de match et de marquer par Wahi, mais le but de l’ancien Marseillais a été refusé.
Après la victoire lyonnaise, de nombreux supporters rhodaniens ont ouvert le débat sur la légitimité du carton rouge attribué à Keito Nakamura. Pour bon nombre d’entre eux, cette faute est exactement la même que celle d’Himad Abdelli en première mi-temps lors de Troyes-OM il y a une semaine. Or, le milieu de terrain marseillais n’avait même pas écopé d’un carton jaune. Une vraie injustice pour les Lyonnais.
« C'était jaune dimanche dernier sur le match en prime. Nakamura n'a pas le bon maillot visiblement », « Et du coup Abdelli non ? », « La semaine dernière pour le joueur de l’OM qui envoie le pied dans le visage ya pas eu la même sanction », « C’est rouge mais comment expliquer que week end dernier c’est pas rouge ? » ou encore « Faudra m’expliquer le traitement de faveur, entre l’OL et certains clubs (OM) » peut-on lire sur X, où les supporters lyonnais sont de plus en plus convaincus que leur club n’est pas arbitré comme tous les autres, notamment en comparaison avec l’Olympique de Marseille.

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L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la têteL1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête
Un débat animé, notamment sous la publication du diffuseur officiel Ligue1+ sur les réseaux sociaux. Fort heureusement pour l’OL, ce carton rouge de Keito Nakamura aura finalement été sans conséquence puisque les hommes de Paulo Fonseca ont tant bien que mal réussi à conserver leur avantage pour l’emporter au Groupama Stadium.
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Derniers commentaires

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Boudache hier soir il a tout raté il avait la pression car il jouait contre son ancien club Nice d'habitude il est très bon mais là c'était pas ça du tout par rapport Duranville qui lui a été très bon avec des dribbles dévastateur.

Coup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le Barça

Non ce n'est pas officiel mais si c'est Digne c'est la cata vu sa forme actuelle.Contre strasbourg il a ete bouffé alors contre Yamal

Des messages filtrent, ça chauffe entre le PSG et le Barça

effectivement j'aurai bien voulu lire les messages

OL : Nakamura exclu, Lyon dénonce un arbitrage pro-OM

L'arbitrage même aidé n'est pas compréhensible ,, voir la faute que subit Akliouche et cela sans carton ?

Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste

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