Lens : Pierre Sage refuse de revenir, la raison est connue

Pierre Sage est annoncé sur le départ de Crystal Palace après une série de mauvais résultats. L'ancien entraîneur du RC Lens est apparemment dans les petits papiers des Sang et Or. Mais ça ne sera pas simple de le convaincre de revenir.

Le RC Lens n'a plus d'entraîneur depuis l'annonce du limogeage de Yannick Cahuzac. C'est déjà la deuxième fois cette saison que les Sang et Or mettent fin au contrat de leur technicien. La situation est périlleuse dans le nord de la France, alors que la direction compte profiter de cette trêve internationale pour trouver un successeur à Cahuzac. Certaines informations font état d'un vif intérêt pour un retour de Pierre Sage au RC Lens, lui qui est en instance de départ du côté de Crystal Palace. D'autant que l'ancien entraîneur de l'OL aurait les mains libres chez les Artésiens.

Pierre Sage et le RC Lens, ça va pas le faire ?

Mais, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Pierre Sage ne privilégie pas du tout un retour au RC Lens pour le moment. Le technicien français envisage en effet plutôt de prendre du repos afin de se ressourcer et de prendre du recul après une expérience marquante en Premier League.

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