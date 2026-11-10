OM : Genesio jure de ne plus jamais aligner ce joueur

Utilisé avec parcimonie par Bruno Genesio en début de saison, Faris Moumbagna ne figure plus dans les plans de l’entraîneur de l’OM, qui l’a définitivement écarté de son groupe.

Confronté aux limites de son effectif dans le secteur offensif, Bruno Genesio a donné sa chance à Faris Moumbagna en début de saison. L’attaquant camerounais a effectivement été amené à entrer en jeu pour suppléer Amine Gouiri lors de certains matchs comme contre le PSG, Troyes ou encore l’Olympiakos. L’avant-centre camerounais a malheureusement confirmé au staff olympien que son niveau de jeu était insuffisant pour un club tel que l’Olympique de Marseille.

La Provence n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins dans son édition du jour en affirmant que Bruno Genesio n’a « pas du tout aimé » l’entrée de Faris Moumbagna contre l’Olympiakos il y a près d’un mois en Europa League au Vélodrome, à tel point qu’une décision qui semble définitive a été prise, celle de ne plus le faire apparaître sur les feuilles de match. « Au club, tout le monde est d'accord pour estimer qu'il n'est pas en état d'apporter quelque chose » abonde le quotidien régional, impitoyable avec Faris Moumbagna.

Moumbagna et l'OM, c'est vraiment fini

Le staff olympien estime à présent que le Camerounais n’est plus une solution viable au poste d’avant-centre, où Amine Gouiri, Neal Maupay ainsi que le jeune Antoine Vallero lui sont maintenant préférés. Pour l’ex-attaquant de Bodo Glimt, l’enjeu sera certainement de trouver un nouveau club lors du mercato hivernal. Un scénario qui pourrait voir le jour puisque Moumbagna serait ouvert à l’idée de s’en aller. L’attaquant de l’OM est d’autant plus motivé à partir que son objectif est de figurer dans le groupe du Cameroun pour la prochaine CAN. Pour cela, un départ de Marseille semble indispensable.