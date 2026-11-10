EdF : Tchouaméni se blesse à son tour

Après avoir acté les forfaits de Pierre Kalulu et de Marcus Thuram, Zinedine Zidane pourrait perdre Aurélien Tchouaméni pour ce rassemblement du mois de novembre avec l’équipe de France.

Zinedine Zidane n’est décidément pas gâté par les blessures durant ce rassemblement de novembre, avec les matchs contre l’Italie et la Turquie au menu. Déjà privé d’Akliouche, Saliba, Koundé ou encore Koné et Dembélé dans sa liste initiale, le sélectionneur des Bleus a acté ces dernières heures les forfaits de Kalulu et de Thuram, remplacés par Kumbedi et Kroupi . Un nouveau joueur pourrait bientôt déclarer forfait pour les deux matchs à venir selon L’Equipe, il s’agit d’Aurélien Tchouaméni.

Le milieu de terrain du Real Madrid n’a pas fini la séance d’entraînement du jour ce mardi à Clairefontaine en raison d’une douleur au pubis. Il va passer des examens pour connaître la nature exacte de sa blessure et a de fortes chances d’être renvoyé au Real Madrid pour se soigner. En cas de forfait, un milieu de terrain supplémentaire devrait être convoqué par Zinedine Zidane avant le départ du groupe tricolore pour l’Italie.