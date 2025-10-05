Premier coup de gueule à l'OL

Malgré l'ouverture du score rapide devant le public du Groupama Stadium grâce à Malick Fofana, l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à se mettre à l'abri. Résultat des courses, Toulouse l'a emporté sur le gong et l'adjoint de Paulo Fonseca a fait part de sa colère.

L'Olympique Lyonnais est passé très proche d'asseoir une fois de plus sa domination défensive sur la Ligue 1. Avant le coup d'envoi du match face à Toulouse dans le cadre de la 7e journée du championnat de France, les hommes de Paulo Fonseca restaient sur 7 clean sheets en 8 matchs. Une prouesse qui montre bien à quel point les Gones ont enfin retrouvé une force défensive redoutable et une certaine confiance dans l'arrière-garde.

Ligue 1 05 octobre 2025 à 15:00 Olympique Lyonnais Fofana 24 ' 1 2 Match terminé Toulouse Chronologie Composition Statistiques Remplacement 90 ' ENTRE P. Šulc Olympique Lyonnais SORT T. Tessmann Olympique Lyonnais Carton jaune 90 ' A. Bastardo Moreira Olympique Lyonnais Carton jaune 80 ' M. McKenzie Toulouse Remplacement 78 ' ENTRE S. Hidalgo Massa Toulouse SORT D. Sidibé Toulouse

Après un peu plus de vingt minutes de jeu, Malick Fofana est venu conclure le bon début de match des Lyonnais par un but dont il a le secret. Tout allait bien pour l'OL, mais le deuxième but n'est jamais venu. De quoi laisser l'occasion aux Toulousains de revenir au score… puis de l'emporter. Emersonn a inscrit un doublé en toute fin de match (87' et 90+6') et a infligé la deuxième défaite de la saison à Lyon . Un match qui montre qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir, selon Jorge Maciel.

L'adjoint de Paulo Fonseca est agacé par la défaite

« De la suffisance en deuxième période ? Je suis d'accord. C'est même insuffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est insuffisant. Il faut qu'on se regarde dans la glace et qu'on comprenne comment on peut faire 30 minutes très intéressantes et ensuite cette deuxième, même si on sait qu'il y a une dynamique qui enchaîne pas mal de matchs. Mais si on le veut, si on se dit que le parcours jusqu'à présent justifie qu'on soit une équipe exigeante et qui a de l'ambition, il ne faut jamais se contenter de 1-0. Il faut faire mieux, plus. Et surtout, il ne faut pas sortir du match et donner des espoirs aux adversaires », a déclaré l'adjoint de Paulo Fonseca en conférence de presse d'après-match.

Une chose est sûre : les critiques envers l'OL sont unanimes concernant l'insuffisance claire et nette des Gones lors de cette réception de Toulouse. Une défaite qui aurait pu être évitée avec plus de concentration et d'humilité.