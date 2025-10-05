Premier coup de gueule à l'OL

Oui là c'est n'importe quoi, du style je mets des joueurs frais peut importe les joueurs. Mais bon c'est le choix de LE
T as vu le milieu ? On ne peut meme pas appeler ça un milieu il n y a que des offensifs...
Le milieu était cramé et ils ont attendu la 80eme pour changer ... Un Fofana qui va nous faire regretter le départ de Mikautadze ... Maitland qui fait de plus en plus preuve de nonchalance ... Et faire un marquage en zone sur un corner à la 96eme, c'est lunaire !! C'est du marquage individuel à ce moment du match ! Allez hop, la trêve et on revient vs Nice
Allez paname allez les titis !!!!
Non mais la compo du PSG c'est plus l'équipe B c'est l'equipe C 😅 Là Luis Enrique il ne respecte plus Lille ni la L1 🤣
