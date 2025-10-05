ICONSPORT_272201_0248

L'OL, pas si mal pour une équipe qui joue le maintien

OL05 oct. , 19:05
parNathan Hanini
2
L’Olympique Lyonnais s’est incliné pour la deuxième fois cette saison en Ligue 1. Malgré l’ouverture du score, les Gones ont été cueillis par Toulouse dans les dernières secondes. En zone mixte, Moussa Niakhaté a tout de même mis les choses au clair.
L’Olympique Lyonnais n’a pas vécu l’après-midi rêvé. Le club rhodanien a été battu par Toulouse dans le cadre de la septième journée de Ligue 1 (2-1). Les hommes de Paulo Fonseca avaient parfaitement entamé leur rencontre avec l’ouverture du score de Malick Fofana. Une action collective sublime qui débouche sur le deuxième but de la saison du Belge. Mais en seconde période, Toulouse est revenu et l’OL a baissé le pied. Et dans les dernières minutes les Roses vont marquer par deux fois pour repartir de la région Rhône-Alpes avec les trois points.
C'est un excellent début de saison qu'on fait avec quinze points. Mais aujourd'hui, on a été punis par notre suffisance.
- Moussa Niakhaté sur la rencontre en zone mixte
Après la rencontre Moussa Niakhaté a été interrogé en zone mixte sur la rencontre, mais également sur le bilan de ce début de saison avant la trêve internationale. Le Sénégalais est plutôt positif, mais il n’a pas hésité à mettre un petit rappel aux journalistes. « Je crois que c'est 9 matchs, 7 victoires, 7 clean-sheet et 2 défaites. Donc, voilà, ça reste un excellent bilan. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'auraient pas cru ça au début juillet. Il y a même certains confrères qui disaient qu'on jouerait le maintien. Donc, si on joue dans ces standards-là, c'est excellent, » explique-t-il. Malgré la défaite ce dimanche, l’OL reste la belle surprise de ce début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca restent en haut de tableau en Ligue 1. L’objectif sera de poursuivre cette belle lancée après la coupure internationale. Mais attention à la fatigue. Le groupe lyonnais doit jouer sur deux tableaux avec la coupe d’Europe également.
2
Loading