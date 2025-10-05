Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

7e journée de Ligue 1 :

Parc OL

Lyon – Toulouse : 1-2

Buts : Malick Fofana (24e), Emerson (87e et 90+6)

Vainqueur face à Salzbourg à domicile en Europa League cette semaine, l’Olympique Lyonnais était une nouvelle fois attendu ce dimanche après-midi face à Toulouse. Les Lyonnais restaient sur sept clean sheets en huit matchs toutes compétitions confondues. Dès l’entame de la rencontre, l'OL mettait en difficulté le TFC. Les hommes de Carles Martinez Novell restaient très bas et surtout privaient de ballon. L’ OL déroulait sa partition jusqu’à l’ouverture du score de Malick Fofana. Le belge répondait aux critiques de cette semaine après un modèle d’action collective partie du camp lyonnais. Le Belge était servi dans les meilleures conditions par Martin Satriano, 1-0 (24e). Avec ce but, Malick Fofana inscrivait son deuxième but de la saison en Ligue 1, le 1000e but de l’histoire du Parc OL, homme et femme compris. Par la suite Toulouse tentait de jouer vers l’avant, mais Dominik Grief n’était pas inquiété sur la fin du premier acte.

Toulouse se réveillait en seconde période

Dès le coup d’envoi de la seconde période, Carles Martinez Novell avait effectué des changements pour dynamiser son animation offensive. Kamanzi et Mario Sauer laissaient leur place pour Methalie et Abu Francis. Le premier s’illustrait dès le début de cette seconde période avec une frappe qui frôlait le poteau droit de Dominik Grief (48e). Toulouse se montrait un peu plus dans cette rencontre, mais les imprécisions techniques gâchaient les offensives des Roses. Aron Dønnum n’était pas en reste non plus. Mais le Norvégien tombait sur le roc Moussa Niakhate (70e). Le défenseur central sénégalais enlevait une belle opportunité aux toulousains. À un quart d’heure du terme de la rencontre, Dominik Grief s’employait pour la première fois de la rencontre devant Methalie. Lyon profitait des espaces dans le dos de la défense toulousaine.

Mais Malick Fofana manquait de précision sur une frappe passant à quelques centimètres de la lucarne de Guillaume Reste (86e). Toulouse en profitait. Emersonn climatisait le Groupama Stadium à la 87e minute. Le Brésilien de 21 ans avait de la réussite sur sa frappe déviée par Clinton Mata dans son propre but. Toulouse revenait dans la rencontre 1-1. L'OL mettait fin à une série de 447 minutes sans prendre de but. Et Toulouse n'avait pas fini de faire mal à l'OL. Sur la dernière occasion de la rencontre Emersonn s'offrait un doublé après un coup de tête rageur. Toulouse réalisait le coup parfait de l'après-midi. 60 ans après, le TFC s'imposait à Lyon.