ICONSPORT_272971_0089

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

Ligue 105 oct. , 17:05
parNathan Hanini
20
7e journée de Ligue 1 :
Parc OL
Lyon – Toulouse : 1-2
Buts : Malick Fofana (24e), Emerson (87e et 90+6)
Vainqueur face à Salzbourg à domicile en Europa League cette semaine, l’Olympique Lyonnais était une nouvelle fois attendu ce dimanche après-midi face à Toulouse. Les Lyonnais restaient sur sept clean sheets en huit matchs toutes compétitions confondues. Dès l’entame de la rencontre, l'OL mettait en difficulté le TFC. Les hommes de Carles Martinez Novell restaient très bas et surtout privaient de ballon. L’OL déroulait sa partition jusqu’à l’ouverture du score de Malick Fofana. Le belge répondait aux critiques de cette semaine après un modèle d’action collective partie du camp lyonnais. Le Belge était servi dans les meilleures conditions par Martin Satriano, 1-0 (24e). Avec ce but, Malick Fofana inscrivait son deuxième but de la saison en Ligue 1, le 1000e but de l’histoire du Parc OL, homme et femme compris. Par la suite Toulouse tentait de jouer vers l’avant, mais Dominik Grief n’était pas inquiété sur la fin du premier acte.

Toulouse se réveillait en seconde période

Dès le coup d’envoi de la seconde période, Carles Martinez Novell avait effectué des changements pour dynamiser son animation offensive. Kamanzi et Mario Sauer laissaient leur place pour Methalie et Abu Francis. Le premier s’illustrait dès le début de cette seconde période avec une frappe qui frôlait le poteau droit de Dominik Grief (48e). Toulouse se montrait un peu plus dans cette rencontre, mais les imprécisions techniques gâchaient les offensives des Roses. Aron Dønnum n’était pas en reste non plus. Mais le Norvégien tombait sur le roc Moussa Niakhate (70e). Le défenseur central sénégalais enlevait une belle opportunité aux toulousains. À un quart d’heure du terme de la rencontre, Dominik Grief s’employait pour la première fois de la rencontre devant Methalie. Lyon profitait des espaces dans le dos de la défense toulousaine.
Mais Malick Fofana manquait de précision sur une frappe passant à quelques centimètres de la lucarne de Guillaume Reste (86e). Toulouse en profitait. Emersonn climatisait le Groupama Stadium à la 87e minute. Le Brésilien de 21 ans avait de la réussite sur sa frappe déviée par Clinton Mata dans son propre but. Toulouse revenait dans la rencontre 1-1. L'OL mettait fin à une série de 447 minutes sans prendre de but. Et Toulouse n'avait pas fini de faire mal à l'OL. Sur la dernière occasion de la rencontre Emersonn s'offrait un doublé après un coup de tête rageur. Toulouse réalisait le coup parfait de l'après-midi. 60 ans après, le TFC s'imposait à Lyon. 

Ligue 1

05 octobre 2025 à 15:00
Olympique Lyonnais
Fofana24'
1
2
Match terminé
Toulouse
Correia da Silva87'Correia da Silva90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
E. Correia da Silva
ToulouseToulouse
Remplacement
90
ENTRE
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
T. Tessmann
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
90
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
But
87
E. Correia da Silva
ToulouseToulouse
Voir Les Détails Complets Du Match
20
Articles Recommandés
ICONSPORT_273000_0074
Ligue 1

La VAR donne un pénalty surréaliste à Monaco-Nice

ICONSPORT_272823_0050
ASSE

ASSE : Davitashvili fait peur à toute la Ligue 2

ICONSPORT_272971_0108
OL

L’OL tombe de haut, les deux coupables désignés

ICONSPORT_272571_0031
PSG

PSG : Hakimi au Real, la presse espagnole en plein délire

Fil Info

18:04
La VAR donne un pénalty surréaliste à Monaco-Nice
17:40
ASSE : Davitashvili fait peur à toute la Ligue 2
17:23
L’OL tombe de haut, les deux coupables désignés
17:00
PSG : Hakimi au Real, la presse espagnole en plein délire
16:30
« Quand j’ai vu qu’il avait signé à l'OM, je voulais signer direct » : Weah a craqué
16:23
Monaco - Nice : les compos (17h15 sur Ligue1+)
16:00
Indice UEFA : Il remercie le PSG au nom de la France
15:30
Nantes : Pierre Ménès habille Luis Castro pour l'hiver
15:00
Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Mais toujours pas de cup depuis 1989 c1 1993 championnat 2010....sacrés ricains ....grande bouche mais petite........

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

àa sent la jalousie..... vous avez fait venir Sluc qd meme !

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Et toujours pas en prison pas comme....nanard .merci au suivant

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

La trêve internationaux c'est pas du tout du repos , la plupart des joueurs partent en sélection chez les A comme chez les espoirs

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Ton palmarès stp sans nanard va y envoi ???? 😄😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
157502495
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
96231-178
11
Brest
8722301111
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading