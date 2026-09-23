Endrick

Le Brésil envoie Endrick à l'OL

OL23 sept. , 17:00
parEric Bethsy
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Suite à son prêt réussi à l’Olympique Lyonnais, Endrick ne parvient pas à enchaîner au Real Madrid. Le jeune attaquant n’a quasiment pas de temps de jeu dans la capitale espagnole. Une situation qui inquiète le Brésil et son sélectionneur Carlo Ancelotti.
Rien n’a changé pour Endrick. Alors que José Mourinho s’est opposé à son départ cet été, l’attaquant du Real Madrid entre à peine dans les plans de son entraîneur. Il est vrai que l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a vu sa préparation perturbée par une blessure. Mais ce pépin physique n’explique pas à lui seul l’unique apparition du Brésilien cette saison, pour seulement 4 minutes passées sur le terrain d’Elche (victoire 2-3) le 15 septembre. Le scénario redouté a bien lieu puisque le jeune talent de 20 ans se retrouve à nouveau barré par la concurrence.
Il n’a jamais été question de concurrencer Kylian Mbappé. Le problème, c’est que les miettes laissées par les titulaires reviennent à Yan Diomandé, Brahim Diaz et Carlos Espi, qui a déjà offert la victoire au Real Madrid à deux reprises. A priori, la situation d’Endrick ne devrait pas évoluer. Ce qui commence sérieusement à inquiéter le Brésil. Carlo Ancelotti a certes convoqué le Madrilène pour les deux matchs amicaux face à l’Australie et celui contre l’Inde. Mais le sélectionneur de la Seleção ne peut que constater l’échec de son joueur.

L'OL toujours intéressé ?

Autant dire que l’Italien se montre favorable à un départ d’Endrick cet hiver. La presse transalpine confirme l’hypothèse d’un nouveau prêt pour la deuxième partie de saison. Chez les cadors de Serie A, la Roma et l’AC Milan seraient disposés à l’accueillir à partir du mois de janvier. Difficile de dire si l’Olympique Lyonnais tentera une nouvelle pige, et si le club rhodanien a toujours besoin de lui après la venue de Loïs Openda cet été. Une chose est sûre, c’est que Carlo Ancelotti et le Brésil ne seraient pas mécontents de revoir Endrick briller à Lyon.
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Derniers commentaires

Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

t'es obligé de me répondre le troll? tu expliquais hier qu'il fallait pas me répondre le donneur de leçons, tu as déjà oublié? Aucun copié collé ! c'est pas de ma faute, si ca te fais rager qu'on rappelle que ton mboulard a encore été nul dans un gros match ce week end :) Sinon pour ta liste, interdite par la loi, imaginaire, y'a que des mythomanes compulsif dans ton genre pour la voir ! ca n'existe pas dans monde réel, le ministère de l'intérieur ne communique pas cela mdr

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Le rigolo lyonnais de service qui regarde vers Marseille alors que son club croule sous les dettes et finira dans le Rhone jusqu'à son embouchure dans le 13.

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SI c'est le meilleur pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de liga? Pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de la LDC.? Pourquoi encore un autre joueur a été à sa place meilleur joueur de la coupe du monde? Le dernier soulier d'or c'est kane footix COmme quoi, il est juste le meilleur dans ta tete de haineux anti psg !! Il serait au psg tu expliquerais que c'est un tocard :)

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Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol

Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher

"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr

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