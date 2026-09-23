Le Brésil envoie Endrick à l'OL

Suite à son prêt réussi à l’Olympique Lyonnais, Endrick ne parvient pas à enchaîner au Real Madrid. Le jeune attaquant n’a quasiment pas de temps de jeu dans la capitale espagnole. Une situation qui inquiète le Brésil et son sélectionneur Carlo Ancelotti.

Rien n’a changé pour Endrick. Alors que José Mourinho s’est opposé à son départ cet été, l’attaquant du Real Madrid entre à peine dans les plans de son entraîneur. Il est vrai que l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a vu sa préparation perturbée par une blessure. Mais ce pépin physique n’explique pas à lui seul l’unique apparition du Brésilien cette saison, pour seulement 4 minutes passées sur le terrain d’Elche (victoire 2-3) le 15 septembre. Le scénario redouté a bien lieu puisque le jeune talent de 20 ans se retrouve à nouveau barré par la concurrence.

Il n’a jamais été question de concurrencer Kylian Mbappé. Le problème, c’est que les miettes laissées par les titulaires reviennent à Yan Diomandé, Brahim Diaz et Carlos Espi, qui a déjà offert la victoire au Real Madrid à deux reprises. A priori, la situation d’Endrick ne devrait pas évoluer. Ce qui commence sérieusement à inquiéter le Brésil. Carlo Ancelotti a certes convoqué le Madrilène pour les deux matchs amicaux face à l’Australie et celui contre l’Inde. Mais le sélectionneur de la Seleção ne peut que constater l’échec de son joueur.

L'OL toujours intéressé ?

Autant dire que l’Italien se montre favorable à un départ d’Endrick cet hiver. La presse transalpine confirme l’hypothèse d’un nouveau prêt pour la deuxième partie de saison. Chez les cadors de Serie A, la Roma et l’AC Milan seraient disposés à l’accueillir à partir du mois de janvier. Difficile de dire si l’Olympique Lyonnais tentera une nouvelle pige, et si le club rhodanien a toujours besoin de lui après la venue de Loïs Openda cet été. Une chose est sûre, c’est que Carlo Ancelotti et le Brésil ne seraient pas mécontents de revoir Endrick briller à Lyon.