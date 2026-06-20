Pierre Sage attend des réponses
L'entraîneur de RC Lens ne lâche rien

Pierre Sage fait son mercato à l'OL

OL20 juin , 11:20
parHadrien Rivayrand
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Pierre Sage affiche de grandes ambitions avec Crystal Palace. Le nouvel entraîneur des Eagles a notamment coché le nom d’un joueur de l’OL pour renforcer son effectif cet été.
Crystal Palace a réalisé un joli coup en attirant Pierre Sage sur son banc. Le technicien français, qui a récemment quitté le RC Lens, a rapidement été séduit par le projet du club londonien. Désireux de faire ses preuves en Premier League, il entend mettre toutes les chances de son côté pour réussir cette nouvelle aventure.
Le mercato s’annonce d’ailleurs particulièrement animé du côté de Crystal Palace. Selon plusieurs sources anglaises, jusqu’à 14 joueurs pourraient quitter le club cet été, tandis que la direction envisagerait au moins six recrues pour renouveler l’effectif. Dans ce contexte, Pierre Sage a déjà identifié plusieurs profils susceptibles de renforcer son groupe, dont un joueur qu’il connaît bien et qui jouer à l'OL : Ainsley Maitland-Niles.

Maitland-Niles à Crystal Palace ? 

D’après les informations de Sky Sports, le défenseur de l’Olympique Lyonnais figure parmi les pistes étudiées par Crystal Palace. Polyvalent et expérimenté, l’international anglais plaît beaucoup à Pierre Sage, qui l’a déjà dirigé à Lyon. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur de 28 ans pourrait être sensible à l’idée d’un retour en Premier League.
Estimé à environ 10 millions d’euros, Maitland-Niles représenterait aussi une vente intéressante pour les finances lyonnaises. Reste à savoir si l’OL sera disposé à s’en séparer.

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Le contexte sportif pourrait en effet peser dans la réflexion du joueur. L’Olympique Lyonnais espère toujours décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions, un objectif susceptible d’inciter plusieurs cadres à poursuivre l’aventure dans le Rhône. Les clubs intéressés devront donc patienter avant d’obtenir une réponse définitive.
De son côté, Pierre Sage sait que la saison qui l’attend sera particulièrement exigeante. Crystal Palace sera engagé sur quatre tableaux : la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup et la Ligue Europa.
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Le salaire n’est pas le plus important, tu devrais le savoir avec ton troupeau de chèvres bien payées , très bien payées pour se retrouver en Europa Ligue… 😁🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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C’est exactement ça … 👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Il aurait le 4ème salaire à l'OL, derrière les Tolisso, Niakhaté, Mangala, effectivement peut-être trop...il est arrivé pour 22M€ et devrait repartir pour une trentaine, ça pouvait le faire à l'époque de Textor (Niakhaté ou Nuamah arrivent pour ce prix-là)^^ mais là..

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ça me rappelle milla à l'époque qui s'imposait dans l'equipe du Cameroun grace au president

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40-45 On ne va jamais trouver un pigeon pour acheter ce fantome.La pire erreur de casting de toute l'histoire du PDG avec Jesé

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