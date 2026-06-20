Loïs Openda à l'OL, c'est parti

L'OL a besoin d'attaquants, et cherche les bons plans. Comme avec Endrick, les dirigeants lyonnais frappent à la porte des grands d'Europe.

A défaut de pouvoir faire venir Jonathan David, qui risque d’être bien trop cher s’il continue sur la lancée de sa Coupe du monde, l’Olympique Lyonnais pourrait tout de même trouver son bonheur à la Juventus Turin. Ancien joueur majeur du RC Lens, l’attaquant belge a par la suite connu deux gros transferts. Vers Leipzig en 2023 pour 40 ME, et pour la Juventus en 2025 pour 46 ME au total, après un prêt d’un an.

Fin de saison catastrophique pour Openda

Polyvalent, solide sur ses appuis et redoutable finisseur quand il est en confiance, Openda n’a toutefois pas pu se montrer à son avantage à la Juventus. Sollicité à 34 reprises, il n’a marqué que deux buts sur la saison. Ses titularisations ont été très rares et il a terminé de manière catastrophique cette saison à la Juve, avec un total effrayant de 4 minutes disputées sur les 11 derniers matchs.

Une mise à l’écart qui pose en effet question pour son avenir, lui qui est encore sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2030. Sa situation a provoqué l’intérêt de plusieurs clubs comme Francfort, Monaco et Nottingham Forest. Mais selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’OL vient de rentrer dans la danse avec sa carte magique. En cas de prêt, Lyon peut clairement garantir du temps de jeu au Diable Rouge, à l’image de ce qui a été réalisé avec Endrick pour le Real Madrid.

Du temps de jeu, une progression, de la confiance, la proposition lyonnaise pourrait bien être tentante pour la Juventus, histoire de ne pas faire trop baisser la valeur d’un joueur qui n’est plus estimé à 60 millions d’euros comme il y a deux ans, mais voit sa valeur tomber à 25 millions d’euros. Une somme que l’OL ne compte de toute façon pas mettre pour un transfert sec. Mais Lyon s’est placé dans ce dossier, beaucoup moins cher en terme de salaire que celui de Jonathan David.