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Michael Olise exige un privilège colossal

Bundesliga
parCorentin Facy
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Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2029, Michael Olise sera la grosse star du prochain mercato. Le club allemand espère prolonger le Français, mais ce dernier a une grosse exigence.
Auteur d’un début de saison canon avec 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, Michael Olise semble tout aussi en forme que lors de l’exercice précédent. Une très bonne nouvelle pour Zinedine Zidane en équipe de France, mais aussi pour le Bayern Munich. Avec un Michael Olise à ce niveau, le club allemand se hisse automatiquement au rang des favoris en Ligue des Champions. Les Bavarois ont conscience de la valeur du joueur et de sa cote sur le marché des transferts, raison pour laquelle la direction allemande a contacté l’entourage de Michael Olise pour avancer sur une potentielle prolongation de contrat.
L’idée est d’offrir au joueur né à Londres un contrat jusqu’en 2032 et de le placer dans le top 3 des plus gros salaires de l’effectif. Mais dans l’entourage de Michael Olise, on souhaite surtout faire respecter une autre exigence. Les agents du Français souhaitent en effet l’insertion d’une clause libératoire, afin de s’assurer de façon certaine que le joueur ne sera pas bloqué par le Bayern Munich pendant six ans, peu importe les offres reçues, selon le très sérieux Christian Falk.

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Si le Bayern semblait prêt à casser sa tirelire en offrant à Olise un salaire colossal, rien ne dit en revanche que le champion d’Allemagne en titre acceptera d’inclure une clause libératoire dans le futur contrat de l’ailier tricolore. Le Bayern marche sur des oeufs dans un dossier très concurrentiel puisque dans le même temps, de nombreux clubs européens courtisent Michael Olise. C’est par exemple le cas du Real Madrid, qui a déjà tenté sa chance l’été dernier. Aux dernières nouvelles, le PSG ne serait en revanche pas sur le dossier, Luis Campos privilégiant des dossiers moins onéreux.
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Derniers commentaires

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Crois pas quils ont pas essayé !!! Cest grace a qui que les abos sont pas cher en virage ??? Ca restera comme ca

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Cest bien beau de faire le barbeau sur le Web, mais si t'es vraiment marseillais tu sais où nous trouver viens nous le dire en face , tu as l'adresse de tous les locals de groupe de supporter donc viens ils t'attendent espece de couille molle

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Les virages restent plein ... et notre réputation nest plus a faire dans le milieu du supporterisme on est reconnu pour ca

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Crois le !! Quand le peuple se révolte cest toujours lui qui gagne, parfois ça prend plus de temps que d'autres mais au final cest toujours nous quon obtient gain de cause

McCourt « veut tuer sportivement l'OM », le ton monte à Marseille

Ça l’est déjà 🤣

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