OM : Adidas arrive et change encore le logo

Le nouveau logo de l’OM, révélé en fin de saison dernière, ne fait pas du tout l’unanimité chez les supporters. Futur sponsor du club à compter de la saison prochaine, Adidas pourrait régler le problème.

L’Olympique de Marseille est entré dans une nouvelle ère cet été avec la nomination d’un nouveau président, d’un nouveau directeur sportif et d’un nouveau entraîneur. Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio ne représentent pas à eux trois tous les changements estivaux au sein du club. Un nouveau logo, dévoilé en fin de saison 2025-2026, a également vu le jour. C’est peu dire si ce nouveau blason ne fait pas l’unanimité dans les travées du Vélodrome.

Certains groupes de supporters ont d’ailleurs affiché plusieurs banderoles depuis le début du championnat pour demander à ce que l’ancien logo revienne au plus vite. Consultant de Football Club de Marseille, Jean-Charles de Bono a une bonne nouvelle pour tous les haters de ce nouveau logo de l’OM. Selon lui, le retour d’Adidas à compter de la saison 2027-2028 pourrait permettre de vite tourner la page de ce logo éphémère.

Adidas revient, changement de logo à l'OM ?

« Je pense qu’Adidas va changer le logo. Adidas est très fort. Les maillots de l’OM faits par Adidas étaient fantastiques. On me dit que le nouveau logo, c’est pour le numérique, le business… Mais quand je vois mes anciens maillots, je les trouvais magnifique » a glissé l’ancien consultant d’OM TV. Reste à voir si Adidas, qui va payer entre 40 et 50 millions d’euros par an pour équiper l’Olympique de Marseille dès la saison prochaine, pèsera suffisamment lourd auprès de la direction olympienne pour obtenir l’autorisation de changer le logo. Cela réjouirait en tout cas de nombreux supporters marseillais, dont une grande partie ne s’est toujours pas fait à ce nouveau logo très critiqué.