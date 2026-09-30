OM : Adidas arrive et change encore le logo

OM : Adidas arrive et change encore le logo

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parCorentin Facy
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Le nouveau logo de l’OM, révélé en fin de saison dernière, ne fait pas du tout l’unanimité chez les supporters. Futur sponsor du club à compter de la saison prochaine, Adidas pourrait régler le problème.
L’Olympique de Marseille est entré dans une nouvelle ère cet été avec la nomination d’un nouveau président, d’un nouveau directeur sportif et d’un nouveau entraîneur. Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio ne représentent pas à eux trois tous les changements estivaux au sein du club. Un nouveau logo, dévoilé en fin de saison 2025-2026, a également vu le jour. C’est peu dire si ce nouveau blason ne fait pas l’unanimité dans les travées du Vélodrome.
Certains groupes de supporters ont d’ailleurs affiché plusieurs banderoles depuis le début du championnat pour demander à ce que l’ancien logo revienne au plus vite. Consultant de Football Club de Marseille, Jean-Charles de Bono a une bonne nouvelle pour tous les haters de ce nouveau logo de l’OM. Selon lui, le retour d’Adidas à compter de la saison 2027-2028 pourrait permettre de vite tourner la page de ce logo éphémère.

Adidas revient, changement de logo à l'OM ?

« Je pense qu’Adidas va changer le logo. Adidas est très fort. Les maillots de l’OM faits par Adidas étaient fantastiques. On me dit que le nouveau logo, c’est pour le numérique, le business… Mais quand je vois mes anciens maillots, je les trouvais magnifique » a glissé l’ancien consultant d’OM TV. Reste à voir si Adidas, qui va payer entre 40 et 50 millions d’euros par an pour équiper l’Olympique de Marseille dès la saison prochaine, pèsera suffisamment lourd auprès de la direction olympienne pour obtenir l’autorisation de changer le logo. Cela réjouirait en tout cas de nombreux supporters marseillais, dont une grande partie ne s’est toujours pas fait à ce nouveau logo très critiqué.

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En même temps c’est un poste où il joue jamais dc laissons lui du temps aussi

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Dede : J'ai remarqué que Sergio n'a pas mis "Mdr", et ce dans aucun de ses commentaires sur cet article. Bizarre, ce n'est pas dans son habitude. Mais toi tu as mis mis "mdr".😂

OM : Adidas arrive et change encore le logo

C est fou si ce club arrive pas a etre dans les 6 premiers ou gagner la coupe de france ...apres il y a aussi st Étienne Nantes bordeaux .dans le meme cas ...triste .

EdF : Zidane voyait grand, Cherki a tout perdu

Zidane l'a remarque oui mais Zidane ne lui laissera pas un blanc seing éternellement, Cherki tout comme Dembele ont une grosse pression a venir en équipe de France? Il va falloir qu ils rendent à Zidane la confiance qu il leur a donné en les titularisant

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

le mec toujours dans mon monde parellèle ! Tu vois meme les mecs qui essayent d'échanger avec toi ils finissent systématiquement par t'insulter !! T'es la merde ultime, le mec que tout le monde méprise mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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