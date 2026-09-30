EdF : Zidane fait un miracle, Deschamps prend une leçon

EdF : Zidane fait un miracle, Deschamps prend une leçon

Equipe de France
parCorentin Facy
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L’équipe de France a fait très bonne impression en Belgique, malgré neuf changements opérés par rapport au match en Turquie. Une prouesse de la part de Zinedine Zidane qui doit rendre jaloux Didier Deschamps.
Nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a réussi ses deux premiers matchs à la tête des Bleus avec des victoires en Turquie puis en Belgique. Après 14 années sous la direction de Didier Deschamps, l’équipe de France découvre une nouvelle méthode et sans surprise, les comparaisons entre « DD » et « Zizou » sont nombreuses dans la presse et chez les observateurs. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Etienne Moatti n’y a pas échappé.
Le chroniqueur a notamment été étonné de voir Zinedine Zidane procéder à neuf changements entre le match en Turquie et celui en Belgique. Il n’était pas dans l’habitude de Didier Deschamps de faire autant tourner. Surtout, l’ancien entraîneur du Real Madrid a réussi l’exploit que son équipe produise un jeu cohérent et séduisant malgré les changements, le plus difficile.
« On n’aurait pas imaginé Deschamps faire autant de changements entre deux matches, avec neuf nouveaux joueurs, des joueurs qui n’avaient pas joué ensemble, qui découvrent la sélection… C’était plutôt inimaginable » juge le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe avant de poursuivre.
« Après, il y a quand même cette séquence de quatre matches qui t’oblige à faire des choix, et faire tourner vraiment. Il y a des nouveautés avec les profils qu’il amène au milieu » se félicite Etienne Moatti, emballé -comme tout le monde ou presque- par les débuts de Zinedine Zidane dans ce nouveau costume de sélectionneur de l’équipe de France.
Tout le monde a maintenant hâte de voir les matchs à domicile contre l’Italie et la Belgique pour confirmer (ou non) les très bonnes impressions de ces Bleus new-look version Zidane.

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Derniers commentaires

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Crois pas quils ont pas essayé !!! Cest grace a qui que les abos sont pas cher en virage ??? Ca restera comme ca

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Cest bien beau de faire le barbeau sur le Web, mais si t'es vraiment marseillais tu sais où nous trouver viens nous le dire en face , tu as l'adresse de tous les locals de groupe de supporter donc viens ils t'attendent espece de couille molle

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Les virages restent plein ... et notre réputation nest plus a faire dans le milieu du supporterisme on est reconnu pour ca

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Crois le !! Quand le peuple se révolte cest toujours lui qui gagne, parfois ça prend plus de temps que d'autres mais au final cest toujours nous quon obtient gain de cause

McCourt « veut tuer sportivement l'OM », le ton monte à Marseille

Ça l’est déjà 🤣

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