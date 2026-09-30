Portugal : Fâché, Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement

Portugal : Fâché, Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement

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parHadrien Rivayrand
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Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal. Marca annonce ces dernières minutes que le Portugais aurait pris la décision de ne plus jouer avec la sélection. Des dissensions avec Jorge Jesus auraient atteint un point de non-retour.
Il pourrait donc s'agir de la dernière apparition de CR7 avec la sélection portugaise. Une fin forcément dommageable pour tout le monde si cette décision venait à se confirmer.
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Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Et bravo pour ces trites en .. féminin 🤭🤭🤭🤭😄😄😅 dommage meme st Étienne eux on fait une finale c1.....🤭🤭en masculin.

Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts

Je crois fort en lui 😊😍

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

80m

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

De rien ma couille.

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