Portugal : Fâché, Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement

Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal. Marca annonce ces dernières minutes que le Portugais aurait pris la décision de ne plus jouer avec la sélection. Des dissensions avec Jorge Jesus auraient atteint un point de non-retour.

Il pourrait donc s'agir de la dernière apparition de CR7 avec la sélection portugaise. Une fin forcément dommageable pour tout le monde si cette décision venait à se confirmer.