Tchouaméni viré, le Real fonce sur un Anglais à 50 ME

Même s'il a prolongé jusqu’en juin 2031 au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni ne fait pas l’unanimité dans la capitale espagnole. En cas de belle offre, l’international français pourrait partir cet été. Son remplaçant a déjà été identifié.

Le Real Madrid a énormément recruté l’été dernier pour se renforcer à plusieurs postes… sauf au milieu de terrain. Avec Cucurella, Dumfries et Konaté, la défense a nettement été améliorée tout comme le secteur offensif avec Bernardo Silva ou encore Espi et Diomandé. Dans l’entrejeu en revanche, José Mourinho se heurte aux mêmes limites que ses prédécesseurs avec des joueurs tels que Camavinga, Valverde ou encore Tchouaméni. Ce dernier a récemment été prolongé jusqu’en 2031 pour sécuriser un gros transfert, mais il peine à convaincre José Mourinho.

Un départ l’été prochain n’est pas à exclure en cas de grosse offre anglaise, tandis que Liverpool suit de près sa situation. Pour compenser un potentiel départ de Tchouaméni, le Real Madrid a déjà identifié un joueur très intéressant selon le journaliste Miguel Serrano. Ce dernier nous apprend que le Real a contacté Bournemouth pour se tenir informé de la situation du jeune international anglais Alex Scott.

Le Real Madrid drague Alex Scott

Le milieu de terrain de 23 ans arrive en fin de contrat avec les Cherries dans un an, et son départ l’été prochain pour environ 50 millions d’euros est plausible si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation. Le Real Madrid a ainsi demandé à Bournemouth de tenir le club espagnol informé de la situation et d’une potentielle ouverture. D’autant que parallèlement, Chelsea et Arsenal suivent également le dossier de près. Considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de Premier League , Alex Scott n’a pas échappé aux recruteurs du Real, qui en salivent d’avance pour compenser un potentiel départ d’Aurélien Tchouaméni d’ici quelques mois.