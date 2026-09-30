Tchouaméni viré, le Real fonce sur un Anglais à 50 ME

Crois pas quils ont pas essayé !!! Cest grace a qui que les abos sont pas cher en virage ??? Ca restera comme ca
Cest bien beau de faire le barbeau sur le Web, mais si t'es vraiment marseillais tu sais où nous trouver viens nous le dire en face , tu as l'adresse de tous les locals de groupe de supporter donc viens ils t'attendent espece de couille molle
Les virages restent plein ... et notre réputation nest plus a faire dans le milieu du supporterisme on est reconnu pour ca
Crois le !! Quand le peuple se révolte cest toujours lui qui gagne, parfois ça prend plus de temps que d'autres mais au final cest toujours nous quon obtient gain de cause
Ça l’est déjà 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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