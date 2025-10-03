ICONSPORT_272612_0090

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

OL03 oct. , 17:30
parCorentin Facy
5
Paulo Fonseca a pris un vrai risque jeudi soir en faisant tourner son effectif pour la réception de Salzbourg en Europa League. Un choix risqué mais gagnant de la part de l’entraîneur de l’OL puisque son équipe l’a emporté.
Malgré un effectif très court sur sur le plan quantitatif et qualitatif, Paulo Fonseca avait décidé de faire tourner contre Salzbourg jeudi soir lors de la 2e journée de Ligue Europa. L’entraîneur portugais s’est notamment privé de Tyler Morton, Malick Fofana ou encore Khalis Merah au coup d’envoi. Avec trois titulaires indiscutables en moins, auquel on peut ajouter Ainsley Maitland-Niles, les Gones ont réussi à l’emporter face aux Autrichiens. Paulo Fonseca a donc eu tout bon en faisant reposer certains de ses tauliers dans l’optique du match contre Toulouse dimanche à 15 heures, le dernier rendez-vous de l’OL avant la trêve internationale.
Les choix de Paulo Fonseca ont été gagnants et Pierre Ménès n’a pas manqué de le saluer au moment de débriefer ce succès lyonnais, le deuxième en deux journées d’Europa League, sur sa chaîne YouTube. « Comme Lille, un autre club français ne déçoit jamais en coupe d’Europe, c’est l’OL. Et pourtant, Paulo Fonseca avait décidé de tourner. Merah, Morton et Fofana étaient sur le banc. Et Lyon a commencé son match par un début tonitruant, obtenant rapidement un penalty que Sulc a très mal tiré. Derrière, l’OL ouvre le score sur un très joli centre de Karabec et une belle tête plongeante de Satriano » a analysé Pierre Ménès, bluffé par la performance de l'Olympique Lyonnais malgré les changements dans le onze de départ, avant de poursuivre.

Lire aussi

OL : Tolisso répond à Didier DeschampsOL : Tolisso répond à Didier Deschamps
« Pas mal de retournements de veste », ce joueur de l'OL contre-attaque« Pas mal de retournements de veste », ce joueur de l'OL contre-attaque
« Il a marqué son 1er but depuis un an et demi, ça fait quand même un peu même si la saison dernière, il a soigné ses croisés. La fin de la première mi-temps a été beaucoup plus pénible de la part de l’OL. Mais en deuxième période, Sulc a mis un joli centre pour la tête de Kluivert qui a marqué le deuxième but de l’OL d’une jolie tête décroisée. Et voilà comment Lyon continue son sans-faute dans cette Europa League. On a donc deux clubs français qui, comme en Ligue des Champions avec l’OM et le PSG, font une belle semaine » s’est félicité l’ancien journaliste de Canal+, ravi de voir des clubs français en si grande forme sur la scène européenne cette semaine.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0568
Rennes

Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté

ICONSPORT_270953_0068
Serie A

La Juventus enrage, l'OM a évité un fiasco énorme

ICONSPORT_266259_0094
Monaco

Monaco annonce enfin le grand retour de Pogba

ICONSPORT_271805_0088
Paris FC

PFC-Lorient : 9 millions sur le banc, la décision choc

Fil Info

18:40
Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté
18:20
La Juventus enrage, l'OM a évité un fiasco énorme
18:00
Monaco annonce enfin le grand retour de Pogba
17:00
PFC-Lorient : 9 millions sur le banc, la décision choc
16:30
Un banni réintégré, l’OM officialise son choix
16:28
Yamal : Le Barça communique, c'est la tuile
16:10
Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique
15:50
Barça : Lamine Yamal rechute, l’énorme coup dur
15:30
OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

Derniers commentaires

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Oui mais le Titi qu'il fallait pas rater, il est parti: Mahamadou Sangare... Lui c'est encore un échec comme Kingsley Coman. Sangare pour moi était beaucoup plus fort que Ndjantou et il a fillé à City... Ça c'est un vrai regret

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading