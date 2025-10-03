Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Paulo Fonseca a pris un vrai risque jeudi soir en faisant tourner son effectif pour la réception de Salzbourg en Europa League. Un choix risqué mais gagnant de la part de l’entraîneur de l’OL puisque son équipe l’a emporté.

Malgré un effectif très court sur sur le plan quantitatif et qualitatif, Paulo Fonseca avait décidé de faire tourner contre Salzbourg jeudi soir lors de la 2e journée de Ligue Europa. L’entraîneur portugais s’est notamment privé de Tyler Morton, Malick Fofana ou encore Khalis Merah au coup d’envoi. Avec trois titulaires indiscutables en moins, auquel on peut ajouter Ainsley Maitland-Niles, les Gones ont réussi à l’emporter face aux Autrichiens. Paulo Fonseca a donc eu tout bon en faisant reposer certains de ses tauliers dans l’optique du match contre Toulouse dimanche à 15 heures, le dernier rendez-vous de l’OL avant la trêve internationale.

Les choix de Paulo Fonseca ont été gagnants et Pierre Ménès n’a pas manqué de le saluer au moment de débriefer ce succès lyonnais, le deuxième en deux journées d’Europa League, sur sa chaîne YouTube. « Comme Lille, un autre club français ne déçoit jamais en coupe d’Europe, c’est l’OL. Et pourtant, Paulo Fonseca avait décidé de tourner. Merah, Morton et Fofana étaient sur le banc. Et Lyon a commencé son match par un début tonitruant, obtenant rapidement un penalty que Sulc a très mal tiré. Derrière, l’OL ouvre le score sur un très joli centre de Karabec et une belle tête plongeante de Satriano » a analysé Pierre Ménès, bluffé par la performance de l'Olympique Lyonnais malgré les changements dans le onze de départ, avant de poursuivre.

« Il a marqué son 1er but depuis un an et demi, ça fait quand même un peu même si la saison dernière, il a soigné ses croisés. La fin de la première mi-temps a été beaucoup plus pénible de la part de l’OL. Mais en deuxième période, Sulc a mis un joli centre pour la tête de Kluivert qui a marqué le deuxième but de l’OL d’une jolie tête décroisée. Et voilà comment Lyon continue son sans-faute dans cette Europa League. On a donc deux clubs français qui, comme en Ligue des Champions avec l’OM et le PSG, font une belle semaine » s’est félicité l’ancien journaliste de Canal+, ravi de voir des clubs français en si grande forme sur la scène européenne cette semaine.