Il n'y a qu'une star à l'OL, et elle n'est pas sur le terrain

"Ce ne serait pas la première fois que les Red Devils proposeraient le poste à l’Italien, qui refusé une proposition de MU en 2024… juste avant de signer à Marseille. " Bah non, les rageux ici nous ont expliqué que venir à Marseille c'était un choix par dépit car personne n'en voulait car il n'avait jamais rien gagné. Ils auraient menti?
Le pauvre, il pourra travailler autant qu'il veut, ça ne sert à rien tant qu'il sera à Lyon ... Et qu'on me dise pas le contraire, il n'y a qu'avec l'OL et les lyonnais que DD se permet ses commentaires méprisants et condescendants.
Nice c'est la honte serieux .. Bravo aux autres , Lille a la Roma c'était pas évident avec 3 péno de suite ^^^^
il les site parce que ce sont des etats ... les actionnaires du bayern c'est pas l'allemagne ... Malgré tout tu as raison l'espagne avec le barca et le real est mal placé pour parler .. D'ailleurs l'espagne est mal placé quand on voit la difference entre la france hors paris et l'espagne .. ses clubs sont bien plus avantagés dans bcp de domaine .. les charges salariales sont bien inferieurs en espagne qu'en france ..
Depuis pas mal de décennies on nous explique que les clubs de foot sont des entreprises comme les autres, avec les mêmes règles , dont la premiere banderille fut l arrêt Bosmann ou on nous a expliqué que les footballeurs sont des travailleurs comme les autres et qu ils ont le droit de libre circulation, puis vint, le pire de tous a mes yeux, l autorisation pour les clubs de foot d etre cotées en bourse ... Aujourd hui certains sur le prétexte que leur club de foot est en décrépitude mais qu ils ont profité des anciennes règles, essayent de faire valoir que les regles doivent etre changées. Mais a partir du moment ou il a ete décrété qu un club de foot est une entreprise pouvant etre cote en bourse a quel moment cimme ds toutes entreprises tu peux interdire que des fonds d investissements étrangers meme étatique puissent investir ds le foot comme ds pratiquement la plupart des grandes entreprises du cac40 par exemple ? Tu parles des achats immobiliers des fonds souverain, pour rappel, le plis gros fond souverain est celui de la Norvège , il y a t il autant de tintamarres quand ils achètent des biens immobiliers en France ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
🗣 @jltourre : "Même si ce n'est que Salzbourg, si en plus Lyon a un banc compétitif...c'est tout benef'. Réussir à concerner tout le monde... C'est la grande victoire de Paulo Fonseca."