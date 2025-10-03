ICONSPORT_272612_0090

Il n'y a qu'une star à l'OL, et elle n'est pas sur le terrain

OL03 oct. , 11:20
parNathan Hanini
1
Une nouvelle fois, l’Olympique Lyonnais a fait le boulot ce jeudi soir en Europa League face à Salzbourg. Les joueurs de Paulo Fonseca se sont imposés 2-0 pour signer une deuxième victoire en autant de matchs. Le club rhodanien continue d’impressionner les observateurs par la profondeur insoupçonnée de son effectif.
L’Olympique Lyonnais continue sa moisson de victoires en ce début du mois d’octobre. Hormis l’accroc du côté de Rennes, le club rhodanien s’est toujours imposé sans prendre de but cette saison. Des performances qui étonnent dans le bon sens les observateurs. Ce jeudi soir, le septuple champion de France s’est à nouveau imposé contre Salzbourg en Europa League 2-0. Comme à son habitude Paulo Fonseca fait tourner pour laisser certains joueurs au repos.

Fonseca, génie de gestion

Dans l’After foot sur RMC, Jean-Louis Tourre est impressionné par les performances de l’OL depuis le début de saison. Paulo Fonseca arrive à conserver l’ensemble de son groupe concerné. « À chaque fois qu’ils ont été à onze dans un match, ils n’ont pas pris de but et ils ont gagné. Rennes, c’est un épiphénomène. Mais moi, j’insiste, si en plus, ils ont un banc, c’est tout bénef. Et encore une fois, c’est intelligent, tu laisses quelques cadres par lignes et tu fais tourner le reste. Et je pense que c’est la grande victoire de Fonseca. Alors, je pense que je vais être répétitif à chaque fois, mais l'entraîneur y est pour beaucoup, dans le discours, pour concerner tout le monde, les remplaçants. Et je ne suis pas sûr que ça, qu'on ait toujours eu ça dans les matchs de coupe d’Europe, » explique-t-il avant de féliciter la vraie star de l’effectif de l’OL, son entraîneur. « Comme on a l’impression que le niveau s’abaisse parce qu’on a plus les moyens de garder les joueurs, de recruter... Et bien les coachs deviennent les stars de notre championnat et ça se voit dans ce genre de soirée, » conclut-il. Face à Toulouse ce dimanche, le club rhodanien va tenter de poursuivre sa belle série de victoires sans prendre de but. 
1
