« Pas mal de retournements de veste », ce joueur de l'OL contre-attaque

OL03 oct. , 14:30
parNathan Hanini
L’Olympique Lyonnais poursuit sa belle série ce jeudi soir face à Salzbourg (2-0). Le club rhodanien a réalisé une nouvelle belle prestation. Interrogé sur la solidité défensive de son équipe, Clinton Mata en a profité pour mettre une petite pique aux journalistes.
L’Olympique Lyonnais a su faire la différence ce jeudi soir sur sa pelouse pour s’imposer face à Salzbourg (2-0). Les hommes de Paulo Fonseca réalisent un nouveau clean sheet, le septième depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Une solidité derrière qui surprend les observateurs. Hormis le match disputé en infériorité numérique à Rennes le 14 septembre dernier, l’OL n’a pas pris de but cette saison.

Clinton Mata s’amuse des retournements de veste

Interrogé sur le sujet après le match en Europa League ce jeudi soir, Clinton Mata est serein sur la solidité du club rhodanien. « Quand tout le monde est concentré, je pense que peu d’équipes peuvent nous mettre en danger. Même si par moment, on a eu une baisse de concentration et un peu de nonchalance. Et on a senti qu’on a été directement mis en danger. C’est ce genre de choses qu’il faut savoir rectifier pour pouvoir progresser et jouer le haut de tableau, » explique-t-il. Par la suite, le défenseur angolais exprime ses ambitions sans oublier de piquer les journalistes.
« Le but pour nous, c’est de continuer cette lancée sans se mettre de pression par rapport à ça. Et avant tout prendre du plaisir. De nouvelles ambitions ? Ça, c'est vous les journalistes qui ont noté ça. Là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui retournent leur veste, et ça me fait un peu rire. Nous, on reste ambitieux, on est dans notre coin, on travaille. On ne parle pas beaucoup et c’est le terrain vert qui parle pour nous, » conclut-il. L’Olympique Lyonnais défie les pronostics en ce début de saison. Et le groupe de Fonseca garde la tête sur les épaules pour conserver cette dynamique le plus longtemps possible.
