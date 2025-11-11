ICONSPORT_274869_0186

Elye Wahi, le plan B de l’OL en janvier !

OL11 nov. , 12:00
parGuillaume Conte
L'Olympique Lyonnais assure ses arrières si jamais la venue d'Endrick ne devait pas se concrétiser. Le nom d'Elye Wahi, en difficulté à Francfort, est cité pour venir renforcer l'OL cet hiver. 
Ce s’est encore vu face au PSG, malgré les deux buts marqués, l’OL a clairement besoin d’un joueur capable de peser sur les défenses adverses et d’être le finisseur en chef de l’équipe. C’est pourquoi, malgré ses grosses difficultés financières, le club rhodanien entend bien recruter un joueur dans ce secteur de jeu. 
La solution la plus évidente mène à Endrick, qui a besoin de partir puisque Xabi Alonso ne lui fait pas confiance au Real Madrid. Les premiers échanges avec l’OL et son entraineur Paulo Fonseca sont très prometteurs, mais avec un joueur d’un tel profil, il faudra se méfier jusqu’au bout si un gros club parvient à le convaincre de le signer en prêt, et de mieux rémunérer Florentino Pérez au passage. 
Résultat, l’OL est bien obligé de soigner ses arrières, car faire venir un buteur dès le début du mois de janvier est vital. Sous peine de voir le bon début de saison des Lyonnais tomber à l’eau. C’est pourquoi, selon les informations de Live Foot, le plan B des dirigeants rhodaniens se nomme Elye Wahi. 

Son passage à l'OM ne dérange personne à l'OL

Récemment, Francfort s’est plaint du faible rendement de l’attaquant français, qui n’arrive pas à relancer sa carrière en Bundesliga après avoir déjà fait « flop » à l’OM. L’ancien buteur de Montpellier et de Lens risque bien d’être mis sur la touche s’il continue à baisser de pied. 
L’OL suit sa situation de près, et envisage de se positionner sur un prêt pour le reste de la saison si jamais le dossier Endrick venait à se compliquer. Un choix qui risquerait de faire discuter dans les travées du Groupama Stadium. Non pas en raison du passage éclair de Wahi à l’OM, mais sur le fait que l’attaquant français n’est que l’ombre de lui-même depuis deux ans. Impossible toutefois de faire la fine bouche, à l’heure où Lyon n’a pas beaucoup de moyens financiers, rendant les paris sous la forme d’un prêt quasiment obligatoires. 

