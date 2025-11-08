OL : Fonseca ne veut plus entendre parler d'Endrick

Le nom d'Endrick est sur toutes les lèvres à Lyon en ce moment. L'attaquant brésilien du Real Madrid est tout proche de signer à l'OL en janvier. Très influent dans le dossier, Paulo Fonseca préfère pourtant éviter le sujet publiquement.

Il ne manque presque rien à l' OL pour vivre une saison fantastique, juste un attaquant fiable. Ce 11e joueur tant désiré est en passe d'arriver en la personne d'Endrick. Le jeune attaquant du Real Madrid est d'accord pour venir en prêt dans le Rhône cet hiver. La situation et le projet lyonnais l'ont touché tout comme les mots de Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais de Lyon s'est entretenu personnellement avec le Madrilène pour le convaincre avec succès de le rejoindre.

Fonseca enterre le sujet Endrick

Il est logique de voir le technicien s'investir autant sur le sujet, lui qui doit parfois aligner un milieu de terrain faute de mieux à la pointe de l'attaque. Les journalistes s'attendaient à voir un Paulo Fonseca souriant à l'évocation du transfert annoncé d'Endrick à Lyon. Cependant, l'entraîneur lyonnais a vite évacué le sujet en conférence de presse avant OL-PSG dimanche. Il attend avec impatience deux joueurs mais le Brésilien ne fait pas partie de cette liste réduite.

« Je ne sais pas… Il est au Real Madrid, ça, je le sais (rires). Je dois penser aux joueurs que nous avons maintenant, nous sommes loin de ce moment (le mercato), et j’ai déjà dit que je pense surtout à Ernest (Nuamah), Malick (Fofana), qui sont des joueurs vraiment importants pour nous. Ernest normalement pourra revenir dans le groupe en janvier, sa récupération est bonne », a confié Paulo Fonseca auprès du Progrès notamment. Expérimenté, le Portugais sait qu'il déstabiliserait ses attaquants et surtout son vestiaire en évoquant Endrick publiquement. Il ne peut se permettre pareille erreur avant un choc crucial contre le Paris Saint-Germain dimanche soir.