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OM : Lyon fait une offre à un ancien milieu de l’OM

OL12 mai , 12:40
parCorentin Facy
3
En pleine ascension avec Feyenoord et la sélection marocaine, l’ancien Marseillais Oussama Targhalline a tapé dans l’oeil de l’Olympique Lyonnais, en quête de renfort au milieu pour le prochain mercato.
L’Olympique Lyonnais le sait, le mercato estival sera encore animé et cela même en cas de qualification en Ligue des Champions. Matthieu Louis-Jean va de nouveau être contraint de vendre certains joueurs à forte valeur marchande pour continuer de renflouer les caisses. Tyler Morton pourrait être sacrifié et laisser un énorme vide au milieu de terrain. Pour compenser un potentiel départ de l’Anglais, ou même de Tanner Tessmann dans ce secteur de jeu, le club rhodanien commence à explorer le marché des transferts en quête de potentiels successeurs.
Le championnat néerlandais est notamment scruté par la cellule de recrutement de l’OL, à la recherche des meilleures options possibles avec de très bons joueurs parfois disponibles à des prix raisonnables. Selon TransferFeed, le profil d’Oussama Targhalline a notamment retenu l’attention des dirigeants lyonnais. Formé à l’Olympique de Marseille qui ne lui a jamais laissé sa chance, le Marocain est ensuite parti au Havre. Depuis une saison, il s’épanouit au Feyenoord Rotterdam, où il a disputé 24 matchs de championnat cette saison (2 buts, 4 passes décisives). Le milieu défensif a aussi pris de l’épaisseur avec le Maroc, où il compte 11 sélections avec les A.

L'OL et Lens sur le coup pour Targhalline

Selon le média spécialisé, plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés par Oussama Targhalline dont l’OL mais aussi le RC Lens et Monaco, qui ont pris des renseignements ces derniers jours concernant un potentiel transfert du Lion de l’Atlas. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club néerlandais, l’ancien Marseillais pourrait partir s’il ne prolonge pas. Valorisé à environ 12 millions d’euros, il pourrait représenter pour Lyon un pari similaire à celui tenté l’été dernier avec Tyler Morton. L’international espoirs anglais avait effectivement été recruté pour une somme similaire à Liverpool, avant d’exploser à l’OL et probablement de partir pour le double voire le triple cet été en cas de transfert. Reste à voir si de son côté, Oussama Targhalline sera favorable à un retour en Ligue 1, ou si le Marocain de 23 ans sera plutôt enclin à poursuivre sa progression en Eredivisie.
O. Targhalline

O. Targhalline

MoroccoMaroc Âge 23 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Eredivisie

2025/2026
Matchs24
Buts2
Passes décisives4
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Barcola vaut pareil que ce joueur pour moi, fait pleinement partie du système Lucho donc aucun intérêt. Prendre un joueur de ce calibre il faut lui faire la place sinon c'est la mer2.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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