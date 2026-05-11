L’OL doit vendre, Tyler Morton sacrifié au mercato

Que l’OL se qualifie ou pas pour la prochaine Ligue des Champions, le club rhodanien devra continuer de vendre certains joueurs à forte valeur marchande pour renflouer ses caisses. Tyler Morton pourrait être sacrifié.

L’été dernier, le mercato a été violent à l’Olympique Lyonnais avec les départs de tous les joueurs ou presque à forte valeur marchande. Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Lucas Perri, notamment, ont fait leurs valises. Le mercato à venir sera certainement moins difficile et moins stressant à vivre pour les dirigeants de l’OL ainsi que les supporters. Néanmoins, qualification en Ligue des Champions ou pas, il faudra toujours être très vigilant pour Michele Kang afin d’éviter de mauvaises surprises. Lyon a encore besoin de vendre pour renflouer ses caisses et par conséquent, un ou deux joueurs à forte valeur marchande devront partir.

Tyler Morton a le profil idéal pour cela. Après une année de grande qualité dans la capitale des Gaules, l’international espoirs anglais est déjà courtisé par plusieurs clubs de Premier League. Sa valeur marchande a considérablement augmenté, un an après son arrivée à l’OL pour seulement 12 millions d’euros en provenance de Liverpool. Pour son mercato idéal, le compte très suivi Data Scout a décidé de sacrifier Tyler Morton, en plus de Tanner Tessmann.

« L'OL devra vendre cet été et l'anglais sera sûrement courtisé par des clubs de PL qui pourraient lâcher un billet intéressant. Tessmann, je pense que les lyonnais seront d'accord que son avenir s'inscrit du côté de la Serie A » a publié sur X le compte spécialisé, qui ne lèverait pas les options d’achat de Yaremchuk et de Karabec. En contrepartie, Data Scout tenterait quelques belles recrues comme Sadibou Sané, Maurits Kjaergaard, Petar Musa, Giovanni Versini, Hidemasa Morita… et Franco Mastantuono.

« J'essaye de convaincre le Real Madrid de me prêter l'argentin en surfant sur la bonne relation suite au prêt d'Endrick. Il est en manque de temps de jeu et si l'OL se qualifie en LDC, il pourrait engranger un temps de jeu précieux pour continuer de progresser à 18 ans et ne pas perdre son temps » a-t-il publié sur son compte X. Un mercato idéal qui ne mettra certainement pas tout le monde d’accord puisque de nombreux supporters lyonnais espèrent conserver Tyler Morton dans l’effectif la saison prochaine. Mais pour Matthieu Louis-Jean, il faudra avant tout trouver le bon équilibre entre bâtir une nouvelle fois une équipe compétitive, sans pour autant mettre en difficulté le club sur le plan financier.