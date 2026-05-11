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L’OL doit vendre, Tyler Morton sacrifié au mercato

OL11 mai , 12:20
parCorentin Facy
10
Que l’OL se qualifie ou pas pour la prochaine Ligue des Champions, le club rhodanien devra continuer de vendre certains joueurs à forte valeur marchande pour renflouer ses caisses. Tyler Morton pourrait être sacrifié.
L’été dernier, le mercato a été violent à l’Olympique Lyonnais avec les départs de tous les joueurs ou presque à forte valeur marchande. Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Lucas Perri, notamment, ont fait leurs valises. Le mercato à venir sera certainement moins difficile et moins stressant à vivre pour les dirigeants de l’OL ainsi que les supporters. Néanmoins, qualification en Ligue des Champions ou pas, il faudra toujours être très vigilant pour Michele Kang afin d’éviter de mauvaises surprises. Lyon a encore besoin de vendre pour renflouer ses caisses et par conséquent, un ou deux joueurs à forte valeur marchande devront partir.
Tyler Morton a le profil idéal pour cela. Après une année de grande qualité dans la capitale des Gaules, l’international espoirs anglais est déjà courtisé par plusieurs clubs de Premier League. Sa valeur marchande a considérablement augmenté, un an après son arrivée à l’OL pour seulement 12 millions d’euros en provenance de Liverpool. Pour son mercato idéal, le compte très suivi Data Scout a décidé de sacrifier Tyler Morton, en plus de Tanner Tessmann.

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« L'OL devra vendre cet été et l'anglais sera sûrement courtisé par des clubs de PL qui pourraient lâcher un billet intéressant. Tessmann, je pense que les lyonnais seront d'accord que son avenir s'inscrit du côté de la Serie A » a publié sur X le compte spécialisé, qui ne lèverait pas les options d’achat de Yaremchuk et de Karabec. En contrepartie, Data Scout tenterait quelques belles recrues comme Sadibou Sané, Maurits Kjaergaard, Petar Musa, Giovanni Versini, Hidemasa Morita… et Franco Mastantuono.
« J'essaye de convaincre le Real Madrid de me prêter l'argentin en surfant sur la bonne relation suite au prêt d'Endrick. Il est en manque de temps de jeu et si l'OL se qualifie en LDC, il pourrait engranger un temps de jeu précieux pour continuer de progresser à 18 ans et ne pas perdre son temps » a-t-il publié sur son compte X. Un mercato idéal qui ne mettra certainement pas tout le monde d’accord puisque de nombreux supporters lyonnais espèrent conserver Tyler Morton dans l’effectif la saison prochaine. Mais pour Matthieu Louis-Jean, il faudra avant tout trouver le bon équilibre entre bâtir une nouvelle fois une équipe compétitive, sans pour autant mettre en difficulté le club sur le plan financier.
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Vas y fais un screen et ressort le dans 1 an qu’on rigole nostradamus

L’OL doit vendre, Tyler Morton sacrifié au mercato

Je ne vois pas en quoi le sacrifier lui plus qu'un autre... Attendons d'abord le dernier match avant de faire des spéculations de qui doit partir ou rester. M. Kang et consort doivent savoir ce qu'ils vont faire en fin de saison ^^.

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

Bah si justement puisque l’argument utilisé est le nombre de buts encaissés par le gardien ! Donc pourquoi ne pas comparer avec les autres gardiens qui en ont pris 5 également

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s'il vend on ne parlera plus de lui donc il le garde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
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6
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563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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