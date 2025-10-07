ICONSPORT_272971_0266

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

OL07 oct. , 12:40
parCorentin Facy
9
Malgré sa défaite contre Toulouse, l’OL réalise un bon début de saison avec 15 points sur 21 en Ligue 1 et un carton plein en Europa League. L’effectif est-il toutefois suffisamment riche pour maintenir cette cadence ?
Co-leader de la Ligue 1 avant la 7e journée, l’Olympique Lyonnais a perdu son invincibilité à domicile en s’inclinant à la surprise générale face à Toulouse. Les hommes de Paulo Fonseca avaient pourtant réalisé une première demi-heure de grande qualité, conclue par un but splendide de Malick Fofana. Emoussés en seconde période, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont laissé filer la victoire dans le temps additionnel en encaissant deux buts coup sur coup. Une première défaite de la saison au Groupama Stadium qui laisse des regrets et qui soulève un certain nombre de questions sur la richesse de l’effectif de l’OL et sur la capacité des Gones à enchaîner sur la durée avec deux matchs par semaine.
Un brin fataliste, Walid Acherchour ne s’est pas dit surpris par la défaite lyonnaise contre le TFC. Dans le Winamax FC, le chroniqueur a même estimé que cet accident était « logique » tant l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca est court. « Lyon a perdu après une deuxième mi-temps très très moyenne. Mais bon, moi je trouve ça logique de voir l’OL, avec ce calendrier et cet effectif, avoir moins de gaz et moins de jus. Je trouve normal qu’ils soient en gestion et qu’ils se fassent surprendre. C’est le football… Ils ont fait 25 premières minutes de qualité avec un Fofana virevoltant et en deuxième mi-temps, ils n’ont rien fait » explique le chroniqueur avant de poursuivre.

« Mais même avec un OL qui ne faisait rien, Toulouse n’était pas si dangereux que ça. Mais le TFC a concrétisé sa domination territoriale avec ce Emersonn qui met un doublé de dingue. Niakhaté est pris sur le deuxième but. L’OL est freiné, mais il faut toujours prendre le contexte. 15 points sur 21, je pense que tout le monde aurait signé » a analysé Walid Acherchour, qui avait évoqué en avant-match la possibilité de voir l’OL chuter après sa bonne semaine (victoire à Lille puis contre Salzbourg). Un scénario qui s’est malheureusement pour Lyon confirmé ce dimanche dans les derniers instants de la 7e journée contre Toulouse. La trêve internationale tombe au moment bon pour l’OL, dont les joueurs non-internationaux vont pouvoir recharger les batteries avant un nouveau rush chargé avec Nice, Bâle, Strasbourg, le Paris FC, Brest, le Betis et le PSG au menu.
9
Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ouvre le bec, on chieeeee ma petite Kenny RIRES

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ozmoz si tu veux encore + RIRES de lui demande de lui de voir son bec partouzé en visio Tu va voir comme il se chie dessus 🤣

PSG : Donnarumma et Chevalier, la terrible vérité éclate

Trop tôt pour juger de manière définitive: - Donnaruma a fait beaucoup de boulettes (y compris avec l'Italie en septembre où il en prend 4) et en revanche il a ete clean lors des 5 mois de janvier à mai. Rappelez vous qu'il avait remplacé par Safonov en sept 24 en LDC... - Chevalier vient d'en faire 3, on verra ce qu'il advient a ce niveau Pour le moment Donnaruma est bien meilleur sur sa ligne, comme chevalier l'est au pied. Qu'est ce qui sera le plus important? A date Donnaruma a plus rapporte via ses arrêts qu'il n'a coûté via son jeu au pied l'année dernière (mais n'oublions pas la LDC il y a 3 ans face au Real où il perd la belle au pied et on connaît la suite ...). C'est dans le money time du printemps qu'on pourra juger.

Cette star refuse l'OM, c'est le meilleur choix de sa vie

Ça tombe bien car lui ne voulait pas venir 😅

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

erreur de frappe ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

