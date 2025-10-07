OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

Malgré sa défaite contre Toulouse, l’OL réalise un bon début de saison avec 15 points sur 21 en Ligue 1 et un carton plein en Europa League. L’effectif est-il toutefois suffisamment riche pour maintenir cette cadence ?

Co-leader de la Ligue 1 avant la 7e journée, l’Olympique Lyonnais a perdu son invincibilité à domicile en s’inclinant à la surprise générale face à Toulouse. Les hommes de Paulo Fonseca avaient pourtant réalisé une première demi-heure de grande qualité, conclue par un but splendide de Malick Fofana. Emoussés en seconde période, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont laissé filer la victoire dans le temps additionnel en encaissant deux buts coup sur coup. Une première défaite de la saison au Groupama Stadium qui laisse des regrets et qui soulève un certain nombre de questions sur la richesse de l’effectif de l’OL et sur la capacité des Gones à enchaîner sur la durée avec deux matchs par semaine.

Un brin fataliste, Walid Acherchour ne s’est pas dit surpris par la défaite lyonnaise contre le TFC. Dans le Winamax FC, le chroniqueur a même estimé que cet accident était « logique » tant l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca est court. « Lyon a perdu après une deuxième mi-temps très très moyenne. Mais bon, moi je trouve ça logique de voir l’OL, avec ce calendrier et cet effectif, avoir moins de gaz et moins de jus. Je trouve normal qu’ils soient en gestion et qu’ils se fassent surprendre. C’est le football… Ils ont fait 25 premières minutes de qualité avec un Fofana virevoltant et en deuxième mi-temps, ils n’ont rien fait » explique le chroniqueur avant de poursuivre.

« Mais même avec un OL qui ne faisait rien, Toulouse n’était pas si dangereux que ça. Mais le TFC a concrétisé sa domination territoriale avec ce Emersonn qui met un doublé de dingue. Niakhaté est pris sur le deuxième but. L’OL est freiné, mais il faut toujours prendre le contexte. 15 points sur 21, je pense que tout le monde aurait signé » a analysé Walid Acherchour, qui avait évoqué en avant-match la possibilité de voir l’OL chuter après sa bonne semaine (victoire à Lille puis contre Salzbourg). Un scénario qui s’est malheureusement pour Lyon confirmé ce dimanche dans les derniers instants de la 7e journée contre Toulouse. La trêve internationale tombe au moment bon pour l’OL, dont les joueurs non-internationaux vont pouvoir recharger les batteries avant un nouveau rush chargé avec Nice, Bâle, Strasbourg, le Paris FC, Brest, le Betis et le PSG au menu.