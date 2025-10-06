ol fofana a prix reduit liverpool a un plan diabolique iconsport 266826 0725 397643

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

OL06 oct. , 22:30
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche en Ligue 1, l'OL a perdu à domicile face à Toulouse. Les Gones sont stoppés dans leur belle série et ont de quoi se montrer frustrés. 
L'OL pensait tenir les trois points face à Toulouse ce dimanche au Groupama Stadium mais est tombé de haut. La formation du sud-ouest a en effet réussi à retourner un scénario bien mal engagé. La fébrilité lyonnaise aura porté préjudice au collectif lyonnais, surtout en fin de rencontre. Certains détails ne seront également pas allés dans le sens des hommes de Paulo Fonseca. Beaucoup pensent parmi les fans et observateurs de l'OL, que les Gones auraient dû bénéficier d'un penalty suite à une faute sur Malick Fofana. Mais ni l'arbitre ni la VAR auront décidé de revenir sur cette action. Pourtant, le Belge parait bien poussé dans le dos en pleine vitesse malgré sa frappe. 

L'OL a de quoi l'avoir mauvaise ? 

Ces dernières heures sur les réseaux sociaux, dont X, certains internautes proches de l'OL n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement. Pour le compte GONEBACK et d'autres supporters rhodaniens, les Lyonnais auraient mérité d'obtenir un penalty tout en bénéficiant de l'expulsion du Toulousain. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet :

 « Je savais pas qu’on pouvait défendre en poussant » ; « Dans un monde normal : rouge + peno. Dans le monde L1 : c est haut mais ça glisse » ; « L'OL n'est pas arbitré comme les autres équipes c'est pas nouveau la saison dernière sans les vols l'OL serait en LDC » ; « C’est pour ça qu’il faut mettre en place le système de challenges » ou encore « Depuis le stade, impossible de bien voir cette action… mais les images sont sans appel. Comment le VAR ne signale-t-il pas cette faute évidente ? Rouge et penalty, il n’y a pas débat : c’est une annihilation d’occasion de but dans la surface. Nous passons notre temps à défendre les arbitres, à dire qu’il faut les aider, les protéger. Mais quand, match après match, des erreurs aussi grossières passent sous leurs yeux, comment rester silencieux ? ». 
L'OL devra se remettre les idées en place pendant cette nouvelle trêve internationale pour rebondir dès la reprise face à Nice. Le début de saison est bon et Paulo Fonseca a de quoi s'appuyer sur un état d'esprit retrouvé 
Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

C'est quoi ces commentaires stupides cités par l'article ? 1) "Dans un monde normal : rouge + peno." 2) "Rouge et penalty, il n’y a pas débat : c’est une annihilation d’occasion de but dans la surface." Il n'y a pas eu annihilation d'occasion car Fofana a quand même tiré. Donc "dans un monde normal", cette action ne vaut qu'un jaune. Et comme elle ne vaut qu'un jaune, la VAR n'a pas à intervenir. Des actions similaires ont été arbitrées de la même façon par le passé - Le fameux cas Juan Bernat (PSG) sur le marseillais Clauss, qui a fait scandale - Le marseillais Balerdi qui pousse Emegha (Strasbourg) filant au but lors du dernier OM-RCS, ce qui est passé largement inaperçu (tiens tiens...)

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Si fofana était plus epais il serait jamais tomber

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Non rien puisque c'est pas une action qui peut blesser le joueur

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

On donne penalty si y a une main dans la surface, ou si y a une faute qui peux être dangereux, pour des petites poussette ou épaule contre épaule on donne pas penalty

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Vue comment il est fin avec le mistral il tombe aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

