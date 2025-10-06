L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL a perdu à domicile face à Toulouse. Les Gones sont stoppés dans leur belle série et ont de quoi se montrer frustrés.

L' OL pensait tenir les trois points face à Toulouse ce dimanche au Groupama Stadium mais est tombé de haut. La formation du sud-ouest a en effet réussi à retourner un scénario bien mal engagé. La fébrilité lyonnaise aura porté préjudice au collectif lyonnais, surtout en fin de rencontre. Certains détails ne seront également pas allés dans le sens des hommes de Paulo Fonseca. Beaucoup pensent parmi les fans et observateurs de l'OL, que les Gones auraient dû bénéficier d'un penalty suite à une faute sur Malick Fofana. Mais ni l'arbitre ni la VAR auront décidé de revenir sur cette action. Pourtant, le Belge parait bien poussé dans le dos en pleine vitesse malgré sa frappe.

L'OL a de quoi l'avoir mauvaise ?

Ces dernières heures sur les réseaux sociaux, dont X, certains internautes proches de l'OL n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement. Pour le compte GONEBACK et d'autres supporters rhodaniens, les Lyonnais auraient mérité d'obtenir un penalty tout en bénéficiant de l'expulsion du Toulousain. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet :

« Je savais pas qu’on pouvait défendre en poussant » ; « Dans un monde normal : rouge + peno. Dans le monde L1 : c est haut mais ça glisse » ; « L'OL n'est pas arbitré comme les autres équipes c'est pas nouveau la saison dernière sans les vols l'OL serait en LDC » ; « C’est pour ça qu’il faut mettre en place le système de challenges » ou encore « Depuis le stade, impossible de bien voir cette action… mais les images sont sans appel. Comment le VAR ne signale-t-il pas cette faute évidente ? Rouge et penalty, il n’y a pas débat : c’est une annihilation d’occasion de but dans la surface. Nous passons notre temps à défendre les arbitres, à dire qu’il faut les aider, les protéger. Mais quand, match après match, des erreurs aussi grossières passent sous leurs yeux, comment rester silencieux ? ». ou encore