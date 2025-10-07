Ça tape fort sur Malick Fofana à l'OL

Buteur face à Toulouse, Malick Fofana n'a pourtant pas totalement convaincu une légende de l'OL. Sidney Govou veut voir le Belge prendre les commandes de l'équipe.

Malick Fofana s’était vu demander par son entraineur Paulo Fonseca d’être plus efficace sachant qu’il était désormais l’arme offensive numéro 1 de l’OL cette saison. Promesse tenue car l’ailier lyonnais a ouvert le score contre Toulouse ce dimanche, même si cela n’a pas suffi pour poursuivre la série victorieuse du club rhodanien. Mais ce but ne doit pas cacher le fait que le Diable Rouge peine encore à peser réellement sur le rendement offensif de son équipe.

S’il avoue que ce n’est pas le seul problème de l’OL en ce moment, Sidney Govou explique dans Le Progrès que le rendement offensif de son équipe de coeur est insuffisant et que Fofana doit en faire plus pour montrer que Lyon a bien fait de le conserver cet été.

« Le but marqué par l’OL est un modèle de ce qui est demandé collectivement, avec du mouvement, des passes en une touche de balle, de la vitesse, mais on ne verra pas des buts pareils tous les week-ends c’est sûr. Je ne ferai pas de jugement trop hâtif, mais je me demande si l’on a des joueurs capables de déséquilibrer un bloc, et je rejoins le coach dans son analyse du jeu de Fofana, qui doit en faire plus. Techniquement, les joueurs sont capables de garder le ballon, mais ce qu’il faut, c’est trouver comment mieux l’utiliser, car on ne fait pas assez mal à l’adversaire dans la surface », a expliqué la légende de l’OL, qui estime que Fofana a changé de statut avec des offres à plusieurs dizaines de millions d’euros cet été.

Et si le joueur a refusé de quitter l’OL pour continuer sa progression, c’est tout à son honneur, mais les supporters, le staff lyonnais et Sidney Govou, en attendent encore bien plus de lui dans les prochaines semaines désormais.