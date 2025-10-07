ICONSPORT_272971_0212

Ça tape fort sur Malick Fofana à l'OL

OL07 oct. , 8:40
parGuillaume Conte
0
Buteur face à Toulouse, Malick Fofana n'a pourtant pas totalement convaincu une légende de l'OL. Sidney Govou veut voir le Belge prendre les commandes de l'équipe.  
Malick Fofana s’était vu demander par son entraineur Paulo Fonseca d’être plus efficace sachant qu’il était désormais l’arme offensive numéro 1 de l’OL cette saison. Promesse tenue car l’ailier lyonnais a ouvert le score contre Toulouse ce dimanche, même si cela n’a pas suffi pour poursuivre la série victorieuse du club rhodanien. Mais ce but ne doit pas cacher le fait que le Diable Rouge peine encore à peser réellement sur le rendement offensif de son équipe. 

Lire aussi

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncéL'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé
OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesseOL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse
S’il avoue que ce n’est pas le seul problème de l’OL en ce moment, Sidney Govou explique dans Le Progrès que le rendement offensif de son équipe de coeur est insuffisant et que Fofana doit en faire plus pour montrer que Lyon a bien fait de le conserver cet été. 
« Le but marqué par l’OL est un modèle de ce qui est demandé collectivement, avec du mouvement, des passes en une touche de balle, de la vitesse, mais on ne verra pas des buts pareils tous les week-ends c’est sûr. Je ne ferai pas de jugement trop hâtif, mais je me demande si l’on a des joueurs capables de déséquilibrer un bloc, et je rejoins le coach dans son analyse du jeu de Fofana, qui doit en faire plus. Techniquement, les joueurs sont capables de garder le ballon, mais ce qu’il faut, c’est trouver comment mieux l’utiliser, car on ne fait pas assez mal à l’adversaire dans la surface », a expliqué la légende de l’OL, qui estime que Fofana a changé de statut avec des offres à plusieurs dizaines de millions d’euros cet été. 
Et si le joueur a refusé de quitter l’OL pour continuer sa progression, c’est tout à son honneur, mais les supporters, le staff lyonnais et Sidney Govou, en attendent encore bien plus de lui dans les prochaines semaines désormais. 
M. Fofana

M. Fofana

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273120_0056
Equipe de France

Le PSG et la FFF, c'est la guerre des médecins

ICONSPORT_272062_0049
PSG

100 millions d'euros, la Juve arnaque encore le PSG

un cador lui offre 6 me par an jonathan david dit oui iconsport 262193 0060 394682
OM

OM : Une énorme surprise offensive au mercato ?

ICONSPORT_265299_0015
OL

Textor viré, Botafogo se fâche

Fil Info

9:00
Le PSG et la FFF, c'est la guerre des médecins
8:20
100 millions d'euros, la Juve arnaque encore le PSG
8:00
OM : Une énorme surprise offensive au mercato ?
23:00
Textor viré, Botafogo se fâche
22:30
L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé
22:00
OM : Benatia, son coup de génie qui épate De Zerbi
21:40
Beinsports et la Ligue 1, rendez-vous au tribunal !
21:20
OM : Nayef Aguerd rassure tout le monde
21:00
Ça dégénère à l’OL, Tolisso calme tout le monde

Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

va troller ailleurs le sous homme

OM : Benatia, son coup de génie qui épate De Zerbi

Il sait déjà quoi faire du ballon quand il le possède mais ce qui est le plus épatant, c'est son jeu sans ballon. Toujours bien placé, il dédouble parfaitement, il a une vision du jeu et une maitrise tactique assez incroyable alors qu'il n'est au club que depuis un mois.

OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?

Serait-ce étonnant ? Tu le valorises à combien ?

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Finalement, les lyonnais pleurent autant que les marseillais. Ca n'arrête pas depuis ce début de saison et pourtant l'équipe a engrangé pas mal de points. Je n'imagine pas si l'équipe avait 5 points de moins.

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Pourtant la saison passée tout le monde disait qu'il n'y avait pas faute sur Rowe contre Lille et que les marseillais se plaignaient toujours pour rien. Il faut s'accorder quelques fois.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading