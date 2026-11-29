L'OL n'est pas vraiment d'attaque pour affronter Monaco ce dimanche soir. Carlos Vicens, malgré l'importance de la rencontre et l'inefficacité de ses joueurs offensifs, ne compte pas titulariser Lois Openda.

Très bien partie avec la victoire à Lille, l’ère Carlos Vicens a connu un premier coup de mou avec le très décevant nul contre Lilleström jeudi (0-0). L’incapacité à prendre le dessus sur la défense norvégienne a tout de même beaucoup déçu, et complique la course au Top8 en Europa League. Le réveil va devoir sonner rapidement, puisque le haut du tableau en Ligue 1 est très serré. Grâce à leurs belles séries, Nice et Brest se mêlent à la lutte pour le podium, tandis que le PSG fait déjà cavalier seul.

Openda remplaçant, Vicens se justifie

Résultat, en cas de victoire contre Monaco, l’OL pourra rejoindre le Paris FC à la deuxième place. Mais en cas de revers, Lyon pourrait même sortir des places européens. Malgré l’importance cruciale de cette rencontre, Carlos Vicens n’a pas prévu de prendre de risque avec Loïs Openda. Selon L’Equipe, l’attaquant belge va prendre place sur le banc de touche au coup d’envoi, après être entré quelques minutes en fin de match contre Lillestrom.

Une décision assumée par Carlos Vicens, qui ne veut prendre aucun risque avec le joueur prêté par la Juventus Turin. « Loïs s'entraîne de nouveau, mais nous sommes dans la gestion. Après une blessure sérieuse, il faut avancer avec prudence », a reconnu l’entraineur espagnol, qui a prévu de remettre Khalis Merah, utilisé en sentinelle en Europa League, en faux numéro 9.

En l’absence d’Openda, Pavel Sulc blessé, et Julien Duranville, qui se ressent lui aussi d’une petite douleur, ne figurent pas dans le groupe lyonnais. Et visiblement, les jeunes Gomes Rodriguez et Himbert n’ont pas encore montré assez pour s’offrir une titularisation en Ligue 1.