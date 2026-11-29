Les incidents du match entre l'OM et le Levski Sofia ont fait réagir les supporters de la Lazio, qui ont déployé en toute quiétude des insultes racistes à l'encontre des supporters marseillais.

Le match de jeudi dernier entre l’OM et le Levski Sofia s’est très mal passé dans les tribunes. La mauvaise préparation de la rencontre au sein des autorités est dénoncée, car le quota de supporters bulgares a changé à quelques jours de la rencontre, et que des places dans les tribunes latérales ont pu être achetées sans problèmes par des fans du Levski. Même s’il n’était pas forcément évident que les Bulgares étaient là pour soutenir leur équipe et assister à un match de football, avec un comportement violent, des cris de singe et des saluts nazis dans leur parcage ou dans les tribunes latérales. Les scènes de violences qui ont suivi vont inévitablement déboucher sur de lourdes sanctions pour l'OM.

Les supporters marseillais fiers d'être détestés par la Lazio

En France, malgré la très faible cote d’amour des supporters chez les politiques, Laurent Nunez a promis néanmoins de faire la lumière sur cette affaire, et que les comportements racistes n’avaient pas leur place dans un stade ou ailleurs, visant clairement les supporters bulgares pour leur comportement, sans excuser la violence qui a suivie.

Si les supporters du Levski cherchent du soutien, il faut le trouver du côté de l’Italie, et plus précisément de la Lazio Rome, club connu pour pencher très à droite de l’échiquier. Dans une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, les supporters laziales ont déployé une banderole indiquant « Marseillais, sales singes infâmes », avant leur match contre le Torino ce week-end.

Dans les rangs marseillais, on prenait surtout comme une fierté d’être détesté à ce point par les supporters de la Lazio Rome, qui préfèrent la scène politique et les messages racistes que d’aller au stade, puisqu’ils boycottent les matchs à domicile depuis le début de la saison en raison d’un désaccord avec leur président Claudio Lotito.