TV : beIN Sports récupère le PSG

Regarde bien la définition de potes ...tu ne l'a connaît pas car tu n’en a pas dans ta vie contrairement à moi mais par contre je n’ai pas de potes sur ce site. Il y a juste beaucoup de personnes qui t'ont analysé. Bonne fin de week-end, j’ai autre chose à faire plus intelligente contrairement à toi que de parler à une huître.