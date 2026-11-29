Frustré par son faible temps de jeu, Endrick pense à quitter le Real Madrid cet hiver. L’attaquant brésilien se heurte au refus catégorique de ses supérieurs. Mais le Milan AC pense détenir la solution pour faire craquer la Maison Blanche.

José Mourinho ne pouvait pas donner une réponse plus claire. Lorsqu’on l’interroge sur le cas Endrick (20 ans), l’entraîneur du Real Madrid ferme catégoriquement la porte au départ de son attaquant. Le Brésilien dispose d’un faible temps de jeu depuis le début de la saison. Mais le Spécial One considère que le jeune talent jouera un rôle important d’ici la fin de l’exercice. Le scénario imaginé par le Portugais semble difficile à croire dans la mesure où l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais semble barré par la concurrence.

Difficile d’exister en pointe avec l’intouchable Kylian Mbappé, dont la doublure Carlos Espi joue régulièrement les sauveurs dans les fins de match. La situation d’Endrick risque de ne pas évoluer avant longtemps et ses admirateurs l’ont bien compris. C’est sans doute la raison pour laquelle le Milan AC insiste sur ce dossier. Malgré les avertissements répétés de José Mourinho devant les médias, les Rossoneri s’estiment en mesure d’attirer l'attaquant formé à Palmeiras cet hiver, et pas forcément dans le cadre d’un simple prêt. Le club lombard pense à conclure un transfert définitif.

Une option pour le Real

D’après le média TMW, les Italiens seraient disposés à formuler une offre de 60 millions d’euros, en ajoutant une clause de rachat prioritaire en faveur du Real Madrid. La Maison Blanche, comme avec l’Argentin Nico Paz à Côme, ne perdrait pas totalement le contrôle sur l’avenir d’Endrick. Pour le Milan AC, cette option pourrait changer la donne dans l’esprit des Merengue, sachant que son offre permettrait aussi d’éloigner la concurrence de la Roma, incapable de s’aligner financièrement.