Comme plusieurs fois cette saison, l'OM s'est écroulé en fin de match dimanche dernier lors de la défaite au Vélodrome contre Le Mans. Journaliste pour Ligue 1+, Swann Borsellino a démontré pourquoi et comment Marseille avait souvent ces soucis en fin de match.

C'est un scénario qui s'est mainte fois répété pour l'Olympique de Marseille, après avoir largement mis la main sur un match, les joueurs phocéens ont soudainement craqué et laissé filer des points dans les dernières minutes d'une rencontre. Cette saison, contre le Paris FC et Le Mans, l'OM a concédé 4 points au Vélodrome. Et sans cela, l'équipe de Bruno Genesio serait troisième de Ligue 1, avec la possibilité de devenir dauphin du PSG en cas de victoire à Auxerre. L'entraîneur de l'OM le sait, il faut impérativement régler ce souci récurrent que le club phocéen connaissait déjà la saison passée avec Roberto De Zerbi et Habib Beye. A la veille du match contre l'AJA, Swann Borselinno a fait part de son constat après avoir étudié de près les matchs de l'Olympique de Marseille.

Sur Ligue 1+, le journaliste a pointé doigt ce problème qui se répète pour l'Olympique de Marseille. « L'OM presse bien, c'est factuel. L'OM arrive à avoir une bonne possession depuis le début de la saison. Mais ce qu'on ne peut pas faire sur 90 minutes, à part quand on est le Barça Prime de Guardiola, c'est presser et avoir la possession pendant 90 minutes. En fait, du coup, ce que l'OM fait mal factuellement, c'est défendre en bloc. Quand l'OM n'a pas le contrôle du ballon, il n'a pas le contrôle de la rencontre. Le système défensif de Bruno Genesio, quand il n'est pas dans le pressing et quand il est un peu plus bas, les lignes sont extrêmement élargies. Ce n'est pas tant que l'équipe est mal placée, c'est souvent que l'équipe est très distendue, les joueurs sont très loin les uns des autres et en fait, c'est très facile pour l'équipe adverse quand elle a un petit peu de possession de jouer dans le bloc de l'OM », constate le journaliste.

L'OM peut corriger cela au mercato

Pour Swan Borsellino, l’Olympique de Marseille manque d’un peu d’expérience à des postes clés. « Il n’y a pas forcément de joueurs qui sont capables de garder le ballon, de joueurs d'expérience pour pouvoir reprendre le dessus. Mais c'est aussi une attitude défensive où quand tu es habitué à presser, parfois c'est difficile pour défendre en bloc », fait constater notre confrère. Des problèmes que l'OM peut probablement régler au mercato d'hiver, du moins si Frank McCourt donne les moyens à Grégory Lorenzi de renforcer l'effectif de Bruno Genesio.