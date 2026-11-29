Elye Wahi a signé un triplé samedi soir avec Nice contre Troyes. Le buteur international ivoirien du Gym est dans la forme de sa vie et comme en plus ses coéquipiers sont solides, tout va pour le mieux. Du côté de Francfort, on doit se frotter les mains.

Prêté encore une fois cette saison par Francfort au Gym, Elye Wahi donne raison au club allemand, lequel sait que la valeur financière de son attaquant augmente au fil des matchs. Et contre l'ESTAC, le buteur de 23 ans a encore fait étalage de toute sa classe en signant un triplé. Les statistiques confirment d'ailleurs que Wahi a non seulement sauvé la place de Nice en Ligue 2 la saison passée, mais que cette année, il pousse le club azuréen vers les sommets. En effet, en 30 matchs sous le maillot de l'OHC Nice, Elye Wahi a marqué 18 buts, ce qui n'est pas rien. Pour Walid Acherchour, il est évident que Nice peut rêver plus grand cette saison grâce notamment à son avant-centre. Mais pas que lui.

Elye Wahi est en train de marquer l'histoire de Nice, car en plus d’un vrai attachement avec les supporters, l’année dernière, sans lui, tu descends. Il ne faut pas oublier aussi que Nice est allé en finale de Coupe de France aussi avec lui. Et là, sur le début de saison, il est bien accompagné parce que moi je reste persuadé que Nice a l'un des onze les plus cohérents de Ligue 1, a confié le membre de l’After Foot, qui confie son plaisir de voir Elye Wahi à ce niveau. Mais à Nice, ça va à dix mille à l’heure, et puis Wahi, tu as compris que quand tu lui donnais de l'affection, quand l'équipe jouait pour lui, quand il y avait des espaces en Ligue 1, et bien, c'est pion sur pion, c'est ficelle. Par sa verticalité, ses appels en profondeur, il écarte les blocs. » , a confié le membre de l’After Foot, qui confie son plaisir de voir Elye Wahi à ce niveau.

Cette saison, Elye Wahi en est déjà à deux triplés en Ligue 1 et il occupe la première place du classement des buteurs à égalité avec Lassine Sinayoko, l'attaquant du Paris FC qui comme lui, a marqué neuf buts depuis le début de la saison. Actuellement sixième de Ligue 1, mais à seulement trois longueurs de Paris, dauphin du PSG, Nice peut clairement rêver d'une très belle saison, même si de son côté Olivier Pantaloni évite de trop s'enflammer, conscient que tout peut aller très vite dans le football. En effet, avec deux défaites et deux nuls lors des quatre premiers matchs du championnat, certains annonçaient déjà le pire pour le Gym.