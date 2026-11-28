Même s'il en a fini avec l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est toujours dans les instances du football. Et il a profité de l'anniversaire d'Aimé Jacquet pour provoquer un petit peu les supporters stéphanois.

Aimé, enfant de l'OL comme joueur puis entraineur, tu resteras à jamais comme la 1ere étoile de la France, offrant à notre nation, un soir de juillet 98, un moment de liesse collective qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Les ❤️💙 de Lyon et de 🇫🇷 s'unissent pour te souhaiter un bel anniversaire », a lancé JMA, sur son réseau social préféré. De quoi énerver les Stéphanois. A 77 ans, on ne refera pas Jean-Michel Aulas. L'ancien propriétaire de l' OL a toujours aimé titiller ses voisins et rivaux de l'AS Saint-Etienne, poussant même parfois le bouchon (lyonnais) assez loin. Histoire de remettre cela, celui qui est désormais élu de la capitade des Gaules a profité de l'anniversaire d'Aimé Jacquet, qui fêtait ses 85 ans, pour saluer l'ancien sélectionneur national à sa façon. «», a lancé JMA, sur son réseau social préféré. De quoi énerver les Stéphanois.

Car si effectivement Aimé Jacquet a fini sa carrière de joueur à l'Olympique Lyonnais, et commencé celle d'entraîneur sur le banc de l'OL, c'est évidemment sous le maillot stéphanois qu'il aura connu ses plus grandes heures, avec 231 matchs joués avec le maillot de l'AS Saint-Etienne sur les épaules en 1960 et 1973. Alors forcément le petit mot de Jean-Michel Aulas a légèrement agacé le Peuple Vert. « Sympa votre post mais toujours dans l'excès, cher Jean-Michel Aulas, inutile de provoquer. Aime Jacquet est un pur produit de l’ASSE. Certes il a joué et entraîné chez vous, mais ça s'arrête là, il n’y a qu’à l’écouter parler pour savoir où va son cœur ! », fait remarquer Stef Crockett, tandis qu'El Quirquincho rappelle : « 5 titres de champion de France 2 coupes. Titulaire et buteur lors d'un match perdu 0-6 par l'OL. Titulaire lors d'un match perdu 1-7 par l'OL. Avec quelle équipe ? »