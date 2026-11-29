Grâce à sa victoire 2-0 contre Lorient, le PSG est désormais solidement installé en tête de la Ligue 1 avec six points d'avance sur son dauphin. Mais Luis Enrique ne se contente pas de cela, et l'entraîneur parisien a prévenu que certains de ses joueurs allaient se faire secouer dans les jours qui viennent.

Luis Enrique a forcément apprécié la victoire de son équipe contre les Merlus, et notamment certaines prestations individuelles, telle que celle de Senny Mayulu, auteur d'un superbe but et plus globalement très bien inspiré. Cependant, le technicien asturien n'est pas aveugle et les dix dernières minutes de la rencontre ont été plutôt mauvaises de la part du PSG qui s'est subitement mis à subir. Et Luis Enrique le sait, si Baldé n'avait pas manqué son penalty à la 85e minute, la fin de la rencontre aurait pu être chaude. Alors, au moment d'analyser le match, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a haussé subitement le ton en évoquant cette fin de rencontre. Cela même s'il avait procédé à de nombreux changements avant cela.

Sur un ton pas badin, Luis Enrique a collé un avertissement à ses joueurs. « C'est clair, j'étais énervé. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait les 80 premières minutes et je suis très énervé sur ce que j'ai vu les dix dernières minutes. N'importe quel résultat, il faut continuer à jouer comme nous voulons jouer. Si notre adversaire est mené, il va prendre plus de risques. Mais je n'ai pas aimé les dix dernières minutes. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles, des joueurs distraits. C'est important de rectifier ça et on va travailler sur ça, c’est sûr », a prévenu l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui ne souhaite pas que son équipe se voie trop belle quand elle mène au score.

Avec une semaine complète d'entraînement, puisqu'il n'y a pas de rendez-vous européen au menu du PSG, Luis Enrique va pouvoir remettre la totalité de son effectif dans le bon sens. Paris se déplacera vendredi prochain à Toulouse, où les champions d'Europe ont parfois eu du mal à s'imposer. Mais l'entraîneur parisien va probablement trouver les bons mots afin de ne plus revoir la triste fin de match jouée par son équipe face aux Merlus, et certaines oreilles vont siffler.