Double champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain et nouvelle star de Liverpool, Bradley Barcola a franchi des paliers significatifs ces dernières années. Une telle trajectoire n’était pourtant pas si évidente au moment où le Français quittait l’Olympique Lyonnais avec très peu de certitudes.

Si Bradley Barcola n’échappe pas à quelques critiques en Angleterre, la presse locale se montre relativement clémente. L’ailier recruté pour 125 millions d’euros (hors bonus) ne justifie pas le montant de son transfert. Mais les observateurs de Premier League semblent prêts à lui accorder un peu plus de temps pour s’adapter. Il faut dire que le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a quand même montré de bonnes choses depuis son arrivée cet été.

Outre ses trois buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues, le Français a fait parler ses qualités de percussion et sa capacité à évoluer à tous les postes offensifs. Cette polyvalence fait partie des progrès accomplis sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Dans la capitale, Bradley Barcola n’est pas parvenu à s’installer durablement dans le onze de départ, d’où ses envies d’ailleurs cet été. Il n’empêche que l’ailier gauche a totalement changé de dimension en devenant international français et double vainqueur de la Ligue des Champions.

Au moment de son départ de Lyon en 2023, Sonny Anderson n’aurait pas forcément misé sur une telle trajectoire. « Le joueur qui m'a le plus marqué ces dernières années ? Bradley Barcola, a répondu l’ancien Gone à Tribuna.com. Je le connaissais à Lyon, où il a vraiment eu six mois pour montrer ce qu’il savait faire. Au Paris Saint-Germain, il a franchi un cap. Il a montré beaucoup de caractère et son jeu a énormément évolué. Quand il a quitté Lyon, je ne pensais pas qu’il atteindrait ce niveau à Paris. » Le club francilien y a cru, et Liverpool voit encore une marge de progression.