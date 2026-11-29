Luis Enrique l'a reconnu, il est très probable que le Paris Saint-Germain se tournera vers le mercato d'hiver afin de recruter un ailier supplémentaire, après les blessures de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Journaliste pour Le Parisien, Dominique Sévérac a une idée un peu folle, celle de se faire prêter Bradley Barcola.

Le PSG l'a constaté contre l'AS Rome, sans Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, absents toute la saison suite à un problème ligamentaire, les choses sont nettement moins simples. Et même si Luis Enrique ne pousse pas au recrutement à tout prix, l'entraîneur espagnol a reconnu que cette fois le club de la capitale devra probablement s'offrir un ou plusieurs renforts au mois de janvier prochain. Bien évidemment, l'ancien coach du Barça n'a rien dit sur le profil du joueur qu'il souhaitait faire signer, mais en l'absence de piste claire, certains journalistes ont des idées. C'est le cas de Dominique Sévérac, journaliste du Parisien et consultant de l'émission On refait le match sur RTL. Evoquant la possibilité que le Paris Saint-Germain recrute un ailier supplémentaire, notre confrère a pointé du doigt Bradley Barcola.

Transféré cet été à Liverpool, Bradley Barcola est encore en phase d'adaptation. Même si les supporters des Reds ne sont plus véhéments contre le joueur arrivé pour 125 millions d'euros, ils constatent que face au but le joueur formé à l'OL a du mal à concrétiser. Pour Dominique Sévérac, le PSG doit s'engouffrer dans la brèche, même s'il admet que cela ne se fera pas. « Il faut un joueur du Barça ou un prêt de 6 mois de Barcola. Parce que Barcola connaît tout, il connaît la maison, il est parti. Il est parti parce qu'il avait l'assurance de ne jamais jouer les grands matchs. Après, Liverpool n'a pas intérêt à le prêter. Le joueur peut se dire : "Bah non, je suis parti, c'est pas pour revenir, ça va." Mais moi, je trouve que ce serait la solution idéale, il n'y a pas de problème d'adaptation, le gars sait ce que c'est », explique le journaliste, qui admet tout de même que cela ne se fera probablement pas.