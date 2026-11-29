FIFA : Diallo ridiculisé, l’UEFA va humilier la France
parEric Bethsy
Poussé par l’UEFA, Philippe Diallo a présenté sa candidature à l’élection présidentielle de la FIFA. Mais le début de campagne du Français ne répond pas du tout aux attentes de l’instance européenne, prête à l’abandonner au profit d’un autre concurrent de Gianni Infantino.
Les humiliations s’enchaînent pour Philippe Diallo. A la demande de l’UEFA, le président de la Fédération Française de Football s’est porté candidat à l’élection présidentielle de la FIFA, avec l’objectif de détrôner le grand favori Gianni Infantino. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le Français vit un début de campagne catastrophique.
Celui qui avait succédé à Noël Le Graët s’est récemment rendu à l’Assemblée générale de la Confédération Africaine de Football, dont le président Patrice Motsepe a demandé une standing ovation pour Gianni Infantino sous les yeux de Philippe Diallo. Ce dernier n’a pas dû apprécier cette scène gênante. Et pour ne rien arranger, la secrétaire générale de la FFF Joëlle Monlouis a ensuite publié un message de félicitations à la CAF sur le réseau LinkedIn.
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De quoi provoquer la colère de Philippe Diallo qui n’est pas au bout de ses mauvaises surprises. Ses malheurs n’ont évidemment pas échappé au monde du football, et notamment à certaines fédérations européennes qui seraient prêtes à tourner le dos au patron du foot français, prévient le journaliste Romain Molina. De telles pertes de soutiens seraient forcément synonymes de défaite bien avant l’élection prévue le 18 mars à Rabat.
C’est pourquoi notre confrère ne serait pas surpris de voir l’UEFA abandonner Philippe Diallo et privilégier la candidature de Kozo Tashima. Le Japonais est effectivement mieux placé, lui qui peut compter sur le soutien de la Jordanie, de la Hongrie, de la Serbie et de la Slovénie. Un véritable cauchemar pour Philippe Diallo qui risque de regretter sa candidature initialement réclamée par l’UEFA.
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