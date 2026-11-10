OM : 20 ME pour Egan-Riley, la grosse offre arrive

Décevant l’an passé, CJ Egan-Riley réalise un excellent début de saison à l’OM. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui peut espérer une grosse vente de son défenseur anglais à moyen terme.

Bruno Genesio réalise un travail titanesque à l’Olympique de Marseille. Avec un effectif limité et principalement composé de joueurs indésirables ou peu expérimentés, l’entraîneur de l’OM a réussi à hisser son équipe à la 4e place de la Ligue 1 à l’issue de la 10e journée. Parmi les joueurs relancés avec brio par Bruno Genesio, CJ Egan-Riley fait figure d’exemple . Très peu utilisé par Roberto De Zerbi et Habib Beye l’an passé, l’ancien défenseur de Burnley est aujourd’hui un titulaire indiscutable au côté de Nayef Aguerd en défense centrale.

Son niveau de performance s’améliore match après match au point de faire de l’Anglais de 23 ans l’un des meilleurs Olympiens lors des derniers matchs contre le Bayer Leverkusen puis Lens. Certaines sources évoquent un possible départ à prix d’or à moyen terme pour CJ Egan-Riley, lequel permettrait à l’OM de réaliser une plus-value importante puisque Medhi Benatia l’avait fait venir gratuitement à la fin de son contrat avec Burnley en juillet 2025.

Un scénario auquel vous croyez. Lors d’un sondage publié sur Foot01 et qui a rassemblé 1.300 votants, 69% d’entre vous estiment que l’OM peut espérer une vente de CJ Egan-Riley pour plus de 20 millions d’euros dès l’été prochain. A l’inverse, seulement 31% sont plus sceptiques et estiment que Marseille ne recevra jamais une offre si importante pour le défenseur passé par Burnley.

Le simple fait qu’un tel prix soit évoqué pour CJ Egan-Riley démontre le travail colossal réalisé par Bruno Genesio avec le défenseur de 23 ans. Ce dernier devra conserver ce très bon niveau pour le reste de la saison. D’abord pour permettre à l’OM de viser une place européenne, et ensuite pour renflouer les caisses d’un club contraint de vendre tous ses joueurs à forte valeur marchande pour survivre.