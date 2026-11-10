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OM : 20 ME pour Egan-Riley, la grosse offre arrive

OM : 20 ME pour Egan-Riley, la grosse offre arrive

OM
parCorentin Facy
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Décevant l’an passé, CJ Egan-Riley réalise un excellent début de saison à l’OM. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui peut espérer une grosse vente de son défenseur anglais à moyen terme.
Bruno Genesio réalise un travail titanesque à l’Olympique de Marseille. Avec un effectif limité et principalement composé de joueurs indésirables ou peu expérimentés, l’entraîneur de l’OM a réussi à hisser son équipe à la 4e place de la Ligue 1 à l’issue de la 10e journée. Parmi les joueurs relancés avec brio par Bruno Genesio, CJ Egan-Riley fait figure d’exemple. Très peu utilisé par Roberto De Zerbi et Habib Beye l’an passé, l’ancien défenseur de Burnley est aujourd’hui un titulaire indiscutable au côté de Nayef Aguerd en défense centrale.
Son niveau de performance s’améliore match après match au point de faire de l’Anglais de 23 ans l’un des meilleurs Olympiens lors des derniers matchs contre le Bayer Leverkusen puis Lens. Certaines sources évoquent un possible départ à prix d’or à moyen terme pour CJ Egan-Riley, lequel permettrait à l’OM de réaliser une plus-value importante puisque Medhi Benatia l’avait fait venir gratuitement à la fin de son contrat avec Burnley en juillet 2025.
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Un scénario auquel vous croyez. Lors d’un sondage publié sur Foot01 et qui a rassemblé 1.300 votants, 69% d’entre vous estiment que l’OM peut espérer une vente de CJ Egan-Riley pour plus de 20 millions d’euros dès l’été prochain. A l’inverse, seulement 31% sont plus sceptiques et estiment que Marseille ne recevra jamais une offre si importante pour le défenseur passé par Burnley.

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Le simple fait qu’un tel prix soit évoqué pour CJ Egan-Riley démontre le travail colossal réalisé par Bruno Genesio avec le défenseur de 23 ans. Ce dernier devra conserver ce très bon niveau pour le reste de la saison. D’abord pour permettre à l’OM de viser une place européenne, et ensuite pour renflouer les caisses d’un club contraint de vendre tous ses joueurs à forte valeur marchande pour survivre.
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"Tout le monde connaît le vainqueur dès la première journée"... "Le PSG avec le Qatar a tué l'intérêt du championnat"... Le PSG est Champion de France 13 fois ces 15 dernières années (depuis l'arrivée du Qatar). Aucun intérêt à regarder la L1, on connaît déjà le vainqueur. Le PSG a tué l'intérêt de la L1... Le Bayern Munich est Champion d'Allemagne 13 fois ces 15 dernières années. Aucun intérêt à regarder la Bundesliga, on connaît déjà le vainqueur. Le Bayern a tué l'intérêt de la Bundesliga... Ah non merde, personne ne dit ça en Allemagne ou ailleurs. Le Barça et le Real se partagent le titre de Champion d'Espagne depuis très longtemps. Aucun intérêt à regarder la Liga, on sait que c'est soit le Barça, soit le Real, ces deux clubs ont tué l'intérêt de la Liga... Zut, on me dit que personne ne dit ça en Espagne ou ailleurs. On ne voit ça qu'en France grâce à nos haters.

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Ok mon triso33😂

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T'inquiète le tiens n'est pas sorti d'affaire

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A Lens ils vont chercher les fonds de tiroir. il était évident que Sage allait refuser.

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C'est n'importe quoi, c'est un article de parisien qui veut faire des fake news. Dans tous les cas, kongdobia son contrat fini en juin et avec la vente en fin de saison du danois et CJ Egan-Riley ça sera bon.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
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LOSC Lille
21106311477
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10103161822-4
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10103161324-11
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